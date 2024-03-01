Новости WTF 01.03.2024 в 15:34 comment views icon

Суд обязал производителя шпионского программного обеспечения Pegasus передать код представителям WhatsApp

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Юрій Орос

Автор новостей

Суд обязал производителя шпионского программного обеспечения Pegasus передать код представителям WhatsApp

Американский суд обязал компанию NSO Group, производителя шпионского программного обеспечения Pegasus, передать его код и других шпионских программ для WhatsApp.

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Решение судьи Филлис Гамильтон является важной юридической победой WhatsApp, принадлежащей компании Meta, которая с 2019 года ведет судебный процесс против NSO, утверждая, что шпионское программное обеспечение израильской компании было использовано против 1400 пользователей WhatsApp в течение двух недель.

Код Pegasus компании NSO, а также коды других продуктов для слежки, которые она продает, считаются государственной тайной, которая очень тщательно охраняется и очень востребована. Деятельность NSO тщательно регулируется Министерством обороны Израиля, которое должно рассматривать и утверждать продажу всех лицензий иностранным правительствам, сообщает Guardian.

Принимая решение, Гамильтон приняла во внимание просьбу NSO освободить ее от всех обязательств по раскрытию информации по этому делу из-за «различных ограничений США и Израиля».

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В конце концов, она стала на сторону WhatsApp, обязав NSO предоставить «все соответствующее шпионское программное обеспечение» за период в один год до и после двух недель, в течение которых пользователи WhatsApp, как утверждается, подверглись нападениям: с 29 апреля 2018 года по 10 мая 2020 года. NSO также должен предоставить WhatsApp информацию «о полной функциональности соответствующего шпионского программного обеспечения».

Гамильтон, однако, приняла решение в пользу NSO в другом вопросе: компания не будет вынуждена в это время раскрывать имена своих клиентов или информацию о серверной архитектуре.

Судебное разбирательство продолжается. Программное обеспечение Pegasus от NSO может дать неограниченный доступ к телефонным звонкам, электронным письмам, фотографиям, информации о местонахождении и зашифрованным сообщениям без ведома пользователя. В 2021 году администрация Байдена внесла NSO в черный список после того, как признала, что израильский производитель шпионского программного обеспечения действует «вопреки интересам внешней политики и национальной безопасности США».

NSO продает свое шпионское программное обеспечение правительственным клиентам по всему миру и заявляет, что ведомства, которые его развертывают, несут ответственность за то, как оно используется. Хотя NSO не разглашает имена своих клиентов, исследования и сообщения СМИ в течение многих лет указывают на Польшу, Саудовскую Аравию, Руанду, Индию, Венгрию и Объединенные Арабские Эмираты как на страны, где ранее использовали эту технологию для слежки за диссидентами, журналистами, правозащитниками и другими членами гражданского общества.

NSO утверждает, что Pegasus помогает правоохранительным и разведывательным органам бороться с преступностью и защищать национальную безопасность, и что его технология предназначена для того, чтобы помогать ловить террористов, насильников над детьми и закоренелых преступников.

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