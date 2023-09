Вышли iOS 16.6.1 и iPadOS 16.6.1 — устраняют критическую уязвимость для запуска вредоносного кода без ведома пользователей

Apple выпустила обновления своих мобильных операционных систем iOS 16.6.1 и iPadOS 16.6.1, которые устраняют критические уязвимости безопасности iPhone и iPad.

Выяснилось, что цепочка эксплойтов BLASTPASS была способна скомпрометировать iPhone под управлением последней версии iOS 16.6 без какого-либо взаимодействия со стороны жертвы. На прошлой неделе исследователи Citizen Lab уже выявили использование этой уязвимостей на смартфоне работника общественной организации в Вашингтоне (округ Колумбия).

Apple just fixed a massive iPhone security vulnerability today, with its iOS 16.6.1 release. “The exploit chain was capable of compromising iPhones running the latest version of iOS (16.6) without any interaction from the victim.” 😵🥴😬 https://t.co/1Tb5TZ3yoD pic.twitter.com/4gEM1eyZC7

