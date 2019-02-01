Сумма поступлений от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией уже превысила 4 млрд грн, только за прошлую неделю оформили более 65 тыс. машин

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Как известно, временную скидку в размере 50% на акцизный налог при оформлении транзитных авто в Украине скоро отменять. И неудивительно, что по мере приближения этой даты желающий воспользоваться эксклюзивным предложением перевести привезенный из Европы автомобиль с еврономеров на украинские по сниженной цене становится все больше.

Как сообщает пресс-служба Минфина, с 25 ноября по 31 января граждане Украины растаможили 65 142 автомобиля на иностранной регистрации, которые находились в режиме временного ввоза или транзита.

В Минфине, ссылаясь на статистические данные таможенной службы, говорят об активизации, отмечая, что в течение последней недели в среднем оформляли по 3 тыс. транспортных средств за сутки. Увы, аналогичного показателя для предыдущей недели или недели месяцем ранее, составители пресс-релиза не указывают, так что сложно оценить насколько увеличился спрос. Зато есть другая интересная статистика.

По состоянию на 31 января общая сумма поступлений от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией составила 4,1 млрд грн. Из них 381,7 млн грн — ввозная пошлина, 1,242 млрд грн — НДС, 2,013 млрд грн — акцизный налог, 467 млн грн — штрафы за нарушения таможенных правил. Все средства, полученные от растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией, перечисляются на счета Пенсионного фонда.

Остается добавить, что льготная ставка акцизного налога при оформлении автомобиля с иностранной регистрацией будет действовать до 22 февраля, после чего владельцы таких автомобилей при оформлении будут вынуждены платить акцизный налог по полной ставке.

Источник: МФУ