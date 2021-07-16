Суперкар Aston Martin Valhalla оборудовали 937-сильной гибридной установкой

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Спустя два года после демонстрации концепта AM-RB 003, компания Aston Martin представила его серийную версию под названием Valhalla.

Анонс суперкара состоялся в преддверии Гран-при Великобритании Формулы-1, который пройдет на этих выходных на автодроме Сильверстоун. Aston Martin выступит в этой гонке, как заводская команда, впервые за 60 лет.

Valhalla получил гибридную силовую установку мощностью 937 л.с. Она состоит из четырехлитрового 740-сильного двигателя V8 с двойным турбонаддувом от Mercedes-Benz AMG и парой электродвигателей (по одному на каждой оси). В качестве трансмиссии используется восьмиступенчатая коробка DCT. Благодаря использованию такой системы, а также активной аэродинамике в передней части автомобиля, заднему спойлеру и воздуховодам под днищем, Valhalla способен разгоняться до 100 км/час за 2.5 секунды. Максимальная скорость составляет 330 км/час.

Корпус суперкара выполнен по большей части из углеволокна, благодаря чему весит он 1550 кг. В салоне Valhalla находится дисплей с новой информационно-мультимедийной системой, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. К сожалению, компания пока не раскрывает дизайн интерьера автомобиля. Valhalla оснастили полностью светодиодной матричной оптикой, системами автоматического экстренного торможения, предупреждения о лобовом столкновении, активного круиз-контроля, мониторинга слепых зон и камерой заднего вида.

Aston Martin Valhalla составит конкуренцию другим гибридным суперкарам, таким как Ferrari SF90 Stradale. Стоимость новинки составит порядка $800000. Первые покупатели получат Valhalla в 2023 году.

Источник: The Verge