Свет вместо электричества: ученые создали компактный и энергоэффективный оптический компьютер

По словам исследователей из Токийского университета, оптический компьютер, гораздо более мощный, чем существующие, может появиться лишь через десять лет.

Новый метод оптических вычислений, названный дифракционное литье (diffraction casting) обещает более быстрые и энергоэффективные компьютеры, которые лучше подходят для энергозатратных технологий, как искусственный интеллект. Подход, предложенный исследовательской группой Токийского университета, использует свет вместо электричества. В отличие от традиционных электронных устройств, он работает более эффективно, не выделяет тепла и не ограничен размерами.

Дифракционное литье использует слои света для выполнения вычислений. По словам исследователей, метод особенно подходит для обработки изображений и задач машинного обучения. Метод основан на оптической вычислительной технике 1980-х годов, которая называется отбрасыванием тени. Однако дифракционное литье улучшает его с использованием свойств световых волн, а не громоздких геометрических форм, создавая более компактные и гибкие вычислительные элементы.

Система все еще находится на ранних стадиях, но команда из Токийского университета считает, что она может быть коммерчески доступной в течение десяти лет и может проложить путь для вычислений следующего поколения. Ведущий автор исследования Рюосуке Машико говорит, что дифракционное литье не заменит существующие вычислительные системы, но может дополнить их в специализированных задачах и потенциально революционизировать эту сферу. Также этот метод может помочь будущим технологиям, таким как квантовые вычисления.

«Я предполагаю, что для того, чтобы стать коммерчески доступной, технологии понадобится около десяти лет, поскольку нужно еще много работать над физической реализацией, которая, хотя и основана на реальной работе, еще должна быть создана. В настоящее время мы можем продемонстрировать полезность дифракционного отлива для выполнения 16 основных логических операций, которые являются основой обработки большого количества информации», — сказал Машико.

Метод дифракционного литья описан в статье, опубликованной в рецензируемом журнале Advanced Photonics.

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Источник: Cybernews

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