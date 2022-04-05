Связанные с Anonymous хакеры NB65 слили 870 ГБ данных всероссийской телерадиокомпании ВГТРК за последние 20 лет

На днях хакеры Anonymous выложили перечень компаний, которые продолжают работать в россии не смотря на войну в Украине. В списке оказались Acer, Alibaba, ASUS, Cloudflare, Eutelsat, Huawei, Lenovo, MSI, Tencent, Xiaomi и другие известные мировые компании.

Теперь связанная с хакерами Anonymous группировка NB65 сообщила, что взломала Всероссийскую государственную телерадиокомпанию (ВГТРК) и получила 870 ГБ данных за 20 лет, включая 900 тысяч электронных писем. ВГТРК контролируется государством и включает «Россия-1», «Россия-24», «Матч ТВ», «РТР-Планета», «Радио Маяк», «Вести.Ru» и другие СМИ. Вся добытая информация доступна на DDoSecrets.

Ранее хактивисты взломали российские телеканалы и стриминговые сервисы Wink и Ivi, начав там трансляцию кадров войны в Украине. Позже они сообщили о взломе ЦБ рф и опубликовали 28 ГБ данных, которые якобы принадлежат центробанку рф.