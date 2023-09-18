Новости IT-бизнес 18.09.2023 в 09:54

TakeUsEat + expirenza by mono — Monobank купил сервис онлайн-бронирования столиков, основанный студентами Могилянки

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Monobank приобрел TakeUsEat, популярный сервис для бронирования столиков в заведениях. Об этом сообщил соучредитель известного платежного приложения Олег Гороховский. Покупка поможет Monobank существенно расширить один из главных side-бизнесов.

 TakeUsEat + expirenza by mono

TakeUsEat + expirenza by mono — Monobank купил сервис онлайн-бронирования столиков, основанный студентами Могилянки

TakeUsEat станет частью экосистемы expirenza by mono (на самом деле – уже стал, о чем свидетельствует обновленный сайт), простой и удобной платформы в сфере HoReCa, позволяющей генерировать единый QR-код для комплекса услуг – меню, оплата, чаевые, отзывы и оценки. Теперь благодаря интеграции с платформой TakeUsEat, гости получат вдобавок удобное бронирование столиков, а рестораны – еще больше полезной аналитики.

В начале августа expirenza by mono отметил важную веху в развитии проекта – более 1000 заведений, а сейчас, комментируя соглашение, соучредитель Monobank привел обновленную статистику: уже более 1100 заведений подключились к expirenza by mono.

В начале месяца состоялся запуск Poster QR – аналога и прямого конкурента expirenza by mono. Поэтому в условиях постоянно растущей высокой конкуренции соглашение потенциально способно усилить позиции expirenza by mono.

Сумма сделки не сообщается. Сохранит ли команда TakeUsEat определенную автономию, также не указывается. В TakeUsEat заявили , что соглашение Expirenza by mono означает еще больше возможностей для развития и еще более крутой сервис для ресторанов и их гостей.

Кратко о TakeUsEat

TakeUsEat основали в 2020 году студенты НаУКМА – Александр Леськив, Наталья Шкаровская, Серафима Лопухина и Ольга Кирдяева. Молодая команда ставила перед собой цель решать проблему отсутствия онлайн-бронирования столиков в Киеве. В конце концов им удалось создать сервис, который на сегодняшний день является достаточно заметной CRM-системой для ресторанного бизнеса и не только.

TakeUsEat + expirenza by mono — Monobank купил сервис онлайн-бронирования столиков, основанный студентами Могилянки

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копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

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