Такого астрономы еще не видели: планета вращается перпендикулярно вокруг двух звезд

Астрономы обнаружили одну из самых необычных планет в нашей галактике Млечный путь, вращающуюся под углом 90° к плоскости орбит пары материнских звезд — коричневых карликов.
С помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории в Чили астрономы обнаружили потенциальную экзопланету 2M1510 (AB)b, вращающуюся почти перпендикулярно плоскостям двух коричневых карликов в системе 2M1510.
Необычный объект обнаружили не за счет того, что вращаясь вокруг материнской звезды, потенциальная планета на короткое время заслоняла свет от нее, а с помощью едва уловимых гравитационных колебаний. Гравитационное притяжение между планетой и звездами создает еле заметные сдвиги в спектре света от звезды.
Наблюдая за необычной звездной парой коричневых карликов на расстоянии 120 световых лет от Земли, астрономы заметили тонкие сдвиги в их орбитах, которые можно было объяснить только наличием вращающейся вокруг них планеты.
Пока нет окончательного подтверждения, что 2M1510 (AB) b — это именно планета. Но если окажется, что это действительно так, она может оказаться первой полярно-орбитальной циркумбинарной планетой, вращающейся вокруг двух материнских звезд под углом 90°. До этого уже высказывались предположения, что эти так называемые полярные планеты вокруг двух звезд могут существовать, но теперь астрономы, вероятно, получили четкие доказательства этого.
Астрономы также обращают внимание на то, что пара коричневых карликов 2M1510 AB и 2M1510 C, вокруг которых вращается необычная планета, очень редкое явление в наше галактике. Коричневые карлики называют звездами-неудачниками, поскольку в процессе формирования из облаков газа и пыли, под действием гравитации, они не набирают необходимой массы для начала термоядерных реакций, чтобы превратиться в обычные звезды.
Кроме этого ученые отмечают, что лишь второй раз за всю историю наблюдений увидели пару коричневых карликов, в которой одна звезда затмевает другую. Необычный объект между ними, который, потенциально может быть планетой со столь необычным движением, бросает вызов представлениям ученых о движении планет.
Еще одна планета Солнечной системы — открыт карликовый объект со странной орбитой
Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances
Источник: SciTechDaily
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