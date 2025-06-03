Такого астрономы еще не видели: планета вращается перпендикулярно вокруг двух звезд

Астрономы обнаружили одну из самых необычных планет в нашей галактике Млечный путь, вращающуюся под углом 90° к плоскости орбит пары материнских звезд — коричневых карликов.

С помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории в Чили астрономы обнаружили потенциальную экзопланету 2M1510 (AB)b, вращающуюся почти перпендикулярно плоскостям двух коричневых карликов в системе 2M1510.

Необычный объект обнаружили не за счет того, что вращаясь вокруг материнской звезды, потенциальная планета на короткое время заслоняла свет от нее, а с помощью едва уловимых гравитационных колебаний. Гравитационное притяжение между планетой и звездами создает еле заметные сдвиги в спектре света от звезды.

Наблюдая за необычной звездной парой коричневых карликов на расстоянии 120 световых лет от Земли, астрономы заметили тонкие сдвиги в их орбитах, которые можно было объяснить только наличием вращающейся вокруг них планеты.

Пока нет окончательного подтверждения, что 2M1510 (AB) b — это именно планета. Но если окажется, что это действительно так, она может оказаться первой полярно-орбитальной циркумбинарной планетой, вращающейся вокруг двух материнских звезд под углом 90°. До этого уже высказывались предположения, что эти так называемые полярные планеты вокруг двух звезд могут существовать, но теперь астрономы, вероятно, получили четкие доказательства этого.

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Астрономы также обращают внимание на то, что пара коричневых карликов 2M1510 AB и 2M1510 C, вокруг которых вращается необычная планета, очень редкое явление в наше галактике. Коричневые карлики называют звездами-неудачниками, поскольку в процессе формирования из облаков газа и пыли, под действием гравитации, они не набирают необходимой массы для начала термоядерных реакций, чтобы превратиться в обычные звезды.

Кроме этого ученые отмечают, что лишь второй раз за всю историю наблюдений увидели пару коричневых карликов, в которой одна звезда затмевает другую. Необычный объект между ними, который, потенциально может быть планетой со столь необычным движением, бросает вызов представлениям ученых о движении планет.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances

Источник: SciTechDaily