Таксі-сервіс Bolt почав працювати в Тернополі

Компанія Bolt продовжує активно розвиватися на українському ринку замовлення поїздок і запускає свій сервіс у Тернополі. Він став 23 українським містом, де з’явився сервіс Bolt, цього літа він також був запущений в Ужгороді та Рівному.

Для того щоб скористатися послугою, необхідно завантажити додаток Bolt і зареєструватися. Далі потрібно вибрати категорію авто (Bolt, Comfort), вказати поточну геолокацію і додати пункт призначення. Середній час подачі автомобіля становить 5 хвилин. Категорія Bolt призначена для повсякденних переміщень, Comfort ― для ділових поїздок на авто підвищеної комфортності.

Наразі в Тернополі діють знижки до 50% для нових користувачів: мінімальна вартість першої поїздки становить 18 грн. Також пропонується акція «Приведи друга ― отримай безкоштовну поїздку». Оплатити послугу можна банківською карткою, готівкою або за допомогою Apple та Google Pay.

«Щодня сервісом Bolt користується велика кількість українців. Але наша компанія дбає не тільки про своїх користувачів, але й про довкілля. Завдяки ініціативі «Green Plan» усі поїздки Bolt в Європі є вуглецево нейтральними. І я радію, що відтепер гості й жителі Тернополя зможуть оцінити переваги доступного і швидкого пересування містом», ― коментує керівник напряму замовлення поїздок компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.

В вересні поточного року компанія Bolt розширила перелік своїх послуг і запустила категорію Pets для перевезення тварин і кур’єрську доставку Delivery у Житомирі, Луцьку, Кременчуці, Рівному, Чернігові, Сумах, Черкасах, Хмельницькому, Чернівцях і в Ужгороді.

Джерело: Bolt