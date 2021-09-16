Таксі-сервіс Bolt запускає категорії Pets та Delivery ще в 10 містах України





Компанія Bolt розширює перелік своїх послуг і запускає категорію Pets для перевезення тварин і кур’єрську доставку Delivery у Житомирі, Луцьку, Кременчуці, Рівному, Чернігові, Сумах, Черкасах, Хмельницькому, Чернівцях і в Ужгороді.

Тепер користувачі додатка Bolt ще в 10 містах України зможуть замовити поїздку в категорії Pets, щоби відвезти кішку до ветеринара або передати цуценя другові. Цей сервіс забезпечує комфортне і безпечне перевезення домашніх улюбленців невеликого розміру: котів, собак, птахів і гризунів. Щоб скористатися категорією Pets, необхідно взяти з собою клітку або переноску для тварини, підстилку, намордник (у разі необхідності), а також вологі серветки.

Користувачі також зможуть скористатися категорією Delivery. Це кур’єрська доставка невеликих відправлень або вантажу, який поміщається в багажному відділенні автомобіля. Згідно з чинним законодавством України перевезенню не підлягають грошові кошти, цінні папери тощо. Для замовлення послуги необхідно вибрати категорію Delivery в додатку Bolt і разом із відправленням передати водієві контакти одержувача. Кожне відправлення в категорії Delivery застраховане.

Нагадаємо, що категорія Delivery з’явилася в Києві у жовтні, а Pets ― у грудні 2019 року. У 2020 році вони стали доступними у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Харкові, а також в Івано-Франківську й Одесі. В Україні послуги Bolt доступні у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, а також в Ужгороді, Івано-Франківську й Одесі.

Послугами компанії Bolt користуються 75 мільйонів осіб у 45 країнах Європи й Африки. За допомогою цього мультидодатка надається ціла низка послуг, таких як виклик автомобілів, каршерінг, прокат електросамокатів і електровелосипедів, а також доставка їжі та продуктів.

Джерело: Bolt