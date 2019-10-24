Сервис Bolt запустил в Украине услугу курьерской доставки Delivery небольших грузов (в планах — перевозка животных)

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Сервис Bolt запускает в Украине новую услугу доставки Bolt Delivery. В скором времени услуга будет доступна во всех городах Украины, где работает компания. Теперь водителя Bolt можно будет вызвать в качестве курьера для доставки по городу небольших пакетов и груза, который помещается в багажном отделении автомобиля.

До конца ноября 2019 года услуга Bolt Delivery будет работать в тестовом режиме в Киеве, а уже с конца ноября сервис доставки будет доступен в перечне услуг, которые предоставляет компания Bolt. Для того, чтобы защитить интересы клиентов, каждая посылка, которую будут перевозить водители Bolt, будет застрахована.

«Я рад отметить, что платформа Bolt постоянно развивается и расширяется, предлагая клиентам новые услуги в Украине. Delivery станет еще одним удобным и практичным сервисом. Мы дальше работаем над дальнейшим расширением перечня услуг и планируем запустить перевозку животных в скором будущем», ― комментирует региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно выбрать в приложении категорию “Delivery”, дождаться водителя и передать ему пакет и контактный номер телефона получателя. При этом размеры груза не должны превышать 65х55х40 см.

Водитель перевозит груз и ожидает получателя в пункте назначения. В случае, если получатель груза не является для того, чтобы забрать пакет, груз отвозят в один из специальных пунктов хранения, откуда отправитель или получатель может его забрать.

Важно подчеркнуть, что перевозке не подлежат денежные средства, ценные бумаги, оружие, наркотические и взрывчатые вещества и другие предметы, перевозка которых запрещена действующим законодательством.

Напомним, что сервис по доставке еды Bolt Food может появиться в Украине уже в 2020 году.

Источник: Bolt