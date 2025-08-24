Новости Кино 24.08.2025 comment views icon

Тарантино жалеет, что не снял этот фильм с Робертом Де Ниро, Харви Кейтелем и Пэм Гриер

Андрій Русанов

Тарантино жалеет, что не снял этот фильм с Робертом Де Ниро, Харви Кейтелем и Пэм Гриер

Воображаемая часть наследия Квентина Тарантино содержит много нереализованных проектов. Самые известные — «Убить Билла 3», «Братья Вега» и «Звездный путь»но был еще один менее известный проект.

В свое время Тарантино взял шесть лет перерыва между съемками «Джеки Браун» и «Убить Билла» — достаточно долго, чтобы снять какой-то фильм. Как сообщает World of Real, в недавнем интервью режиссер вспомнил об этом перерыве и признался: пауза случилась потому, что он «стал слишком известным». Оглядываясь в прошлое, Квентин сожалеет об этом и признается, что тогда даже точно знал, какой фильм снял бы, если бы временно не отошел от дела.

«В то время я думал о своей экранизации «Костюма» (The Outfit) с Робертом Де Ниро в роли Паркера, Харви Кейтелем в качестве его партнера и Пэм Гриер. И есть часть меня, которая очень желает, теперь, когда они стали старше и не могут этого сделать, чтобы я мог сделать это».

Тарантино всегда привлекали романы Ричарда Старка Паркера, которые стали источником и фильма источника, что касалось и криминальной драмы «Выстрел в упор» (Point Blank, 1969). Его целью была третья книга, «Костюм», которая связана с первыми двумя частями и образует целостную трилогию.

Конечно, к тому времени «Костюм» уже появился в экранизации 1973 года, режиссером которой был Джон Флинн. В этой версии снялись Роберт Дюваль, Джо Дон Бейкер и Карен Блэк. История рассказывает об Эрле Маклине, профессиональном чикагском киллере, который распутывает смертельно опасную паутину мафиозных интриг и предательств. После неудачного ограбления Маклин обнаруживает, что его команда скомпрометирована, и должен выследить информатора, защищая себя и своих союзников. Напряженный, но сдержанный криминальный триллер делает акцент на стратегии, верности и скрытом напряжении борьбы за власть в преступном мире, а не на показном насилии.

