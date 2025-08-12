Отмененный "Звездный путь" Квентина Тарантино имел "сумасшедший" сюжет о гангстерской Земле 1930-х годов

Где-то в альтернативной реальности Квентин Тарантино не ограничил себя десятью фильмами и снял «Звездный путь» с рейтингом R, который когда-то презентовал продюсерам.

Сейчас Саймон Пегг, сыгравший Скотти в перезагрузке трилогии «Звездный путь», подтвердил, что отмененный проект, о котором ему рассказали Дж. Дж. Абрамс и продюсер Линдси Вебер, был «действительно сумасшедшим» и именно таким, какого следовало ожидать от Тарантино.

«Это то, что мы в бизнесе называем сумасшедшим», — отмечает Пегг. «Это было все, что вы ожидаете от сценария Квентина Тарантино к «Звездному пути».

Пегг не предоставил подробностей, но из предыдущих утечек известно, что история должна была разворачиваться на планете, похожей на Землю, которая застряла в гангстерской эре 1930-х годов. Вдохновением для этого послужил эпизод второго сезона «Звездный путь: Оригинальный сериал», где экипаж Энтерпрайза посещает мир, смоделированный под старую мафиозную культуру.

«Думаю, что было бы невероятно интересно увидеть «Звездный путь» сквозь его объектив», — говорит Пегг. «Я не знаю, как это восприняли бы фанаты, но это точно было бы интересно».

Тарантино представил свою идею Абрамсу в 2017 году, предлагая «Звездный путь» с рейтингом R и действие, происходящее в другой временной шкале. В мае 2019 года режиссер подтвердил, что сценарий завершен с планами к съемкам сразу после «Однажды в Голливуде». Однако впоследствии Квентин принял решение завершить карьеру на десяти фильмах, прежде чем уйти на пенсию.

Фактически, в запасе остался один — и это не «Звездный путь» или «Кинокритик» с Брэдом Питтом, сценарий которого получил воплощение как «Приключения Клиффа Бута» от Дэвида Финчера. Такое самонавязанное ограничение Тарантино объяснял тем, что режиссеры «теряют навыки с возрастом», а он хочет оставить свою фильмографию «без осечек»:

«Я хочу остановиться на определенном этапе. Режиссеры не становятся лучше с возрастом. Обычно худшие фильмы в их фильмографии — последние четыре с конца».

Напомним, что ранее Тарантино расхвалил сериал «Новости», отметив Аарона Соркина, как «лучшего автора диалогов» в Голливуде, а также хит ужасов Netflix, что, по мнению режиссер, «не имеет конкурентов» в жанре. Также режиссер назвал лучший боевик 2025 года, фильм, который считает одним из лучших режиссерских дебютов в истории и два лучших «фильма для тусовок» всех времен.

