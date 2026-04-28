banner
Новости Кино 28.04.2026

Тарантино отказался, а он — нет: лауреат "Оскара" напишет сценарий к фильму "Джанго/Зорро"

author avatar

Шадрін Андрій

Редактор та автор новин

Тарантіно відмовився, а він — ні: лауреат “Оскара” напише сценарій до фільму "Джанго/Зорро"

Sony Pictures движется вперед с чрезвычайно интересным киномешапом. Она привлекает Брайана Гелгеленда для написания сценария фильма «Джанго/Зорро» по мотивам комикса Квентина Тарантино и Мэтта Вагнера


Студия назначила лауреата премии «Оскар» Брайана Гелгеленда («Мистическая река», «Секреты Лос-Анджелеса») для написания сценария «Джанго/Зорро» — полнометражного продолжения истории, родившейся в 7-выпускной кроссоверной серии комиксов, написанной в соавторстве Квентином Тарантино и Мэттом Вагнером и изданной издательством Dynamite Entertainment.

Комикс вышел в 2014 году и считался, пожалуй, ближайшим к сиквелу, на который Тарантино мог решиться, — продолжением приключений бывшего раба, ставшего охотником за головами, которого сыграл Джейми Фокс в фильме «Джанго освобожденный» 2012 года. Тарантино режиссировал тот фильм, но этот снимать не будет, хотя, по моим сведениям, он дал благословение на продвижение проекта в Sony, где, как ожидается, снимет свой финальный фильм как режиссер.

«Это на самом деле невероятный, невероятный сценарий… я хотел бы, чтобы Sony разобралась с этим, но понимаю, насколько это сложно», — прокомментировал сценарист Джеррод Кармайкл, который ранее работал над одним из драфтов .

Проект находится на ранней стадии разработки: Гелгеленд пишет новую историю, которая является продолжением комиксной серии. В том комиксе Джанго продолжал охотиться на мерзких преступников как охотник за головами и завязал дружбу с Доном Диего де ла Вегой, которого сыграл Энтони Хопкинс в фильме TriStar «Маска Зорро» 1998 года, где Дон Диего передал мантию Зорро Алехандро Мурьети (Антонио Бандерас) в ленте режиссера Мартина Кэмпбелла 1998 года. По моим сведениям, новый сценарий сосредоточится на молодом Зорро.


Творческая коллаборация между Тарантино и лауреатом премии Эйснера комиксистом Вагнером в свое время породила большие надежды на экранизацию. Разговоры велись, но пандемия, похоже, погасила импульс. Теперь все права расчищены, чтобы двигаться вперед с Хелгелендом, в чьем активе также есть фильмы с сильными главными героями-мужчинами: «Человек в огне», «42» и «Легенда».

Квентин Тарантино / Variety & Getty Images

Пока Тарантино прорабатывает свой десятый и финальный фильм как режиссер, он занят еще многим. Его дебютная пьеса «Кавалер-попугай» готовится к премьере в Вест-Энде в начале следующего года. А Брэд Питт продолжает играть своего персонажа — лауреата «Оскара» из «Однажды в… Голливуде» — в «Приключениях Клиффа Бута». Тарантино написал этот фильм для режиссуры, но передумал, и Питт обратился к режиссеру своего «Бойцовского клуба» Дэвиду Финчеру, чтобы тот снял картину для Netflix.

Источник: Deadline

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить