Квентин Тарантино внезапно передумал насчет «Кинокритика» и ищет новую идею для своего последнего 10-го фильма

Рассчитывали увидеть Том Круз и Брэда Питта у «Кинокритику» / The Movie Criticв последнем 10-м фильме знаменитого Квентина Тарантино? Забудьте. Режиссер «Криминального чтива» и других киношедевров внезапно дропнул проект и теперь ищет что-то другое для своего 10-го фильма, который должен стать его последней полнометражной работой, сообщают профильные издания Deadline и THR.

Точные причины такого спонтанного решения Квентина Тарантино, неизвестны. В то же время источники THR сообщают, что режиссер несколько раз переписывал сценарий, что в свою очередь задерживало начало съемок. В конце концов Тарантино и вовсе отказался от идеи воплощать сценарий «Кинокритика» на большой экран (вероятно, сценарий все-таки не дотянул до ожиданий маэстро), и вернулся туда, откуда начинал.

Во время работы над «Кинокритиком», который должен был перенести зрителей в Лос-Анджелес конца 1970-х и рассказать историю циничного критика, который пишет рецензии на фильмы в порножурнал. Но первоначальная концепция менялась несколько раз — в последний раз сообщалось, что Тарантино решил сделать главным героем Клиффа Бута, одного из ключевых персонажей предыдущей работы режиссера «Однажды в… Голливуде», и вроде бы Брэд Питт готов был вернуться к роли. Но, похоже, все это уже история.

Ранее Квентин Тарантино четко дал понять, что не планирует снимать триквел «Убить Билла», так что продолжения знаменитого боевика о мстительной невесте тоже можно не ждать. Так, вычеркиваем «Кинокритика» и ждем новостей от нашего любимого режиссера.