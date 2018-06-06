Технология GPU Turbo от Honor разгонит графический процессор смартфона на 60%

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В течение последних несколько лет компания Huawei потратила миллиарды долларов на R&D (научно-исследовательские разработки). Некоторые инновационные технологии мы уже видели в смартфонах китайского производителя и не только. Теперь Honor, суббренд компании, анонсировал «революционную технологию» GPU Turbo, которая должна переосмыслить графическую составляющую мобильных устройств.

Honor заявляет, что GPU Turbo значительно повышает эффективность графического процессора, позволяя смартфонам запускать тяжёлые игры и приложения, сохраняя при этом низкое энергопотребление. При использовании GPU Turbo эффективность обработки графики возрастает на 60%, а энергопотребление снижается на 30%. На практике это должно существенно повысить производительность устройства.

Генеральный директор компании Huawei Ричард Юй (Richard Yu) заявил, что благодаря технологии GPU Turbo производительность среднеуровневых смартфонов Honor в однопоточном режиме может даже превзойти некоторые флагманские аппараты, чьи GPU работают в несколько потоков. Помимо скорости, GPU Turbo приносит поддержку HDR и дополнительных визуальных эффектов в играх, что делает геймплей более плавным.

Таких результатов компании удалось добиться путём изменения структуры традиционной графической основы на нижнем системном уровне. Технология основана на интеграции аппаратных возможностей GPU и специального программного обеспечения. Проще говоря, Huawei нашла способ настроить графический процессор для обработки графики таким образом, чтобы значительно повысить его эффективность. Компания надеется, что в будущем GPU Turbo получит поддержку AR и VR и сможет применяться в интернет-торговле, телемедицине и для виртуального обучения.

Первым смартфоном, получившим технологию GPU Turbo, стал анонсированный сегодня Honor Play. Официально подтверждены ещё несколько моделей, среди которых Honor 10, Honor View 10, Honor 9 Lite и Honor 7X.

Источник: Gizmochina