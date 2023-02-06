SSD CFD Gaming с поддержкой PCIe 5.0 шумит даже сильнее, чем боксовый вентилятор процессора Intel

Накопители со скоростью чтения и записи свыше 10 ГБ/с теперь доступны потребителям, но за скорость приходится платить – и не только деньгами. Японский энтузиаст @momomo_us одним из первых установил в свой компьютер твердотельный накопитель PCIe 5.0 и был неприятно удивлен.

Накопитель от CFD Gaming емкостью 2 ТБ стал первым на японском розничном рынке. Чтобы решить проблему с нагревом, CFD разместили на нем радиатор с небольшим вентилятором. Накопитель с такой системой охлаждения не всегда удастся использовать со штатными радиаторами из комплекта материнской платы.

Как убедился @momomo_us, во время тестов вентилятор работал на очень высоких скоростях и очень громко – намного громче штатного кулера Intel для процессора Core i7-13700K, который использовался в тестировании. Скорее всего, шум связан с интенсивным использованием во время тестирования хранилища, и возможно, что он не будет таким громким постоянно – но это фактор, который нужно принимать во внимание при покупке накопителя.

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Хорошая новость состоит в том, что накопитель может легко превысить скорость последовательного чтения и записи 10 ГБ/с, как и обещал производитель. Следует отметить, что меньшая емкость будет иметь несколько меньшую скорость записи (~9,5 ГБ/с). SSD от CFD емкостью 2 ТБ доступно в Японии по цене около $385.

Платформы, поддерживающие PCI Express, доступны потребителям уже более года, но SSD с его поддержкой поступают в продажу только сейчас. Даже спустя несколько месяцев после того, как AMD и Intel представили новейшую системную логику с расширенной поддержкой устройств PCIe Gen5, на рынке практически нет скоростных твердотельных накопителей.

Похоже, мечта собрать мощный и одновременно тихи ПК всё больше отдаляется от реализации. Современные горячие видеокарты способны плавить блоки питания и переходники, а также в некоторых случаях плавятся сами. Для горячих комплектующих всё чаще используется водное охлаждение, радиаторы которого также требуют обдува.

Если раньше источником шума служили использующие механическое вращение HDD, то сейчас им на смену пришли быстрые SSD PCIe 5.0 с активным охлаждением. На стыке пределов возможностей кремния и современных технологий нагрев чипов растет. Возможно, положение хотя бы частично исправит широкое внедрение энергоэффективной архитектуры ARM.

Источник: VideoCardz