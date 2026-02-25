banner

Текстовая трансляция Samsung Galaxy Unpacked 2026 от ITC.ua

author avatar

ITC.UA

Редакція ITC.ua

Уже сегодня вечером, 25 февраля, Samsung Electronics запустит презентацию Galaxy Unpacked в Сан-Франциско: параллельно с официальной видеотрансляцией следить за ходом событий можно на сайте ITC в текстовой версии. Все для того, чтобы наши читатели не пропустили одно из важнейших событий в мире гаджетов и технологий — даже в условиях блэкаута и со слабой связью.

Окно с текстовой трансляцией будет доступно внизу этой страницы, стартуем в 20:00.

Партнер трансляции?
logo

Партнером текстовой трансляции ITC выступает Comfy — безусловный лидер рынка по продаже техники в Украине.

Бонусом: те, кто оставят свои контакты в форме на сайте компании, получат дополнительную выгоду в 1500 грн.

Партнер трансляции?
logo

 

  •  
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить