Новости Софт 29.03.2024 в 08:00 comment views icon

Telegram позволит ограничивать круг авторов частных сообщений для Украины, россии и беларуси — Дуров

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Андрей Русанов

Автор сайта

Telegram позволит ограничивать круг авторов частных сообщений для Украины, россии и беларуси — Дуров

Со следующей недели Telegram внедряет возможность ограничить круг тех, кто пишет личные сообщения, для жителей Украины, россии и беларуси. Об этом написал Павел Дуров, владелец мессенджера.

Опцию добавляют якобы из-за жалоб русскоязычных пользователей на личные сообщения с призывами к терактам. Ранее Telegram применил «ряд технических и организационных мер для предотвращения этой активности», из-за которых десятки тысяч подобных попыток были пресечены, а участники флешмоба с призывами получили пожизненный бан.

«Telegram — не место для спам-рассылок и призывов к насилию», — пишет Дуров.

Также мессенджер внедряет решения на основе искусственного интеллекта для лучшей эффективности обработки жалоб.

Представитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Мельниченко рассказал о характере деятельности Telegram, который позволяет говорить о сотрудничестве мессенджера с цензурными и карательными государственными учреждениями россии.

«Мы видим четкое сотрудничество Telegram с роскомнадзором и фсб. Когда нужно фсб заблокировать любой канал на территории россии, Telegram выполняет эти указания моментально».

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По словам представителя СБУ, ведомство отслеживает местонахождение серверов Telegram и есть вероятность, что они расположены на территории россии. Украине же нечасто удается заблокировать каналы, «направленные на деструктивную деятельность».

Telegram предлагает бесплатную премиум-подписку. Но взамен требует раскрывать номер телефона незнакомцам

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