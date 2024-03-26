Telegram предлагает бесплатную премиум-подписку. Но взамен требует раскрывать номер телефона незнакомцам

Telegram предлагает новый способ получить премиальную подписку бесплатно. Для этого достаточно добровольно указать свой номер телефона, чтобы передавать одноразовые пароли (OTP) другим пользователям. Хотя это может выглядеть привлекательно, на первый взгляд, на самом деле это не лучшая идея — особенно для сервиса обмена сообщениями, который базируется на конфиденциальности.

В условиях использования Telegram есть раздел, в котором описывается новая программа Peer-to-Peer Login (P2PL). Пока она доступна только на Android и в некоторых (неопределенных) территориях. Принимая участие в программе, пользователь позволяет Telegram использовать его номер телефона для отправки до 150 текстовых сообщений с OTP другим пользователям, которые входят в свои учетные записи. Ежемесячно, когда номер используется для отправки минимального количества одноразовых паролей, пользователь получает подарочный код для месячной премиум-подписки.

What could go wrong ? Source

• https://t.co/xgEtXj5qq5

• https://t.co/TkSI0VJcxB

Users in some countries are receiving this feature and the only good thing about it is that it's opt-in. #telegram pic.twitter.com/R1ptjGLJp7 — AssembleDebug (@AssembleDebug) March 24, 2024

У этой программы есть несколько проблем с конфиденциальностью. Каждый раз, когда номер используется для отправки OTP, его видит получатель. И если в результате этого случится что-то неприятное, условия Telegram ясно говорят, что это личная ответственность пользователя:

«Соответственно, вы понимаете и соглашаетесь, что Telegram не несет ответственности за любые неудобства, преследования или ущерб, вызванные нежелательными, несанкционированными или незаконными действиями, совершенными пользователями, которые узнали ваш номер телефона через P2PL».

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Далее. Как только одноразовый пароль будет отправлен с номера пользователя, получатель может просто ответить ему текстовым сообщением. Людям, участвующим в программе P2PL, сказано не отправлять текстовые сообщения получателям одноразовых паролей, даже если они отправили сообщение первыми. Telegram не может запретить людям отвечать на текст одноразового пароля и никак не может на это повлиять.

Telegram говорит, что предлагает эту программу, чтобы сделать получение кодов доступа с помощью SMS более надежным в определенных регионах. Хотя на самом деле похоже, что компания пытается избежать комиссии за отправку кодов через SMS — шаг из учебника X (Twitter). При этом Telegram не несет ответственности, если ваш оператор взимает с вас плату за отправку кодов доступа.

В целом это кажется очень большим риском, чтобы сэкономить $5 в месяц на премиальных подписках.

Источник: The Verge

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