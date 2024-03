Telegram предлагает бесплатную премиум-подписку. Но взамен требует раскрывать номер телефона незнакомцам

Telegram предлагает новый способ получить премиальную подписку бесплатно. Для этого достаточно добровольно указать свой номер телефона, чтобы передавать одноразовые пароли (OTP) другим пользователям. Хотя это может выглядеть привлекательно, на первый взгляд, на самом деле это не лучшая идея — особенно для сервиса обмена сообщениями, который базируется на конфиденциальности.

В условиях использования Telegram есть раздел, в котором описывается новая программа Peer-to-Peer Login (P2PL). Пока она доступна только на Android и в некоторых (неопределенных) территориях. Принимая участие в программе, пользователь позволяет Telegram использовать его номер телефона для отправки до 150 текстовых сообщений с OTP другим пользователям, которые входят в свои учетные записи. Ежемесячно, когда номер используется для отправки минимального количества одноразовых паролей, пользователь получает подарочный код для месячной премиум-подписки.

What could go wrong ?

Source

• https://t.co/xgEtXj5qq5

• https://t.co/TkSI0VJcxB

Users in some countries are receiving this feature and the only good thing about it is that it's opt-in. #telegram pic.twitter.com/R1ptjGLJp7

— AssembleDebug (@AssembleDebug) March 24, 2024