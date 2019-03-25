Telegram разрешил удалять любые (свои и чужие) сообщения без каких-либо ограничений по времени, улучшил поиск и расширил настройки конфиденциальности

Вчера разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили очередное крупное обновление своего продукта. Обновление с расширенными настройками управления личной перепиской и улучшенным поиском вышло одновременно для мобильной и настольной версии мессенджера.

Если раньше функция «Удаление сообщения» позволяла удалять только собственные сообщения, отправленные в течение 48 часов, то теперь можно (в два нажатия) удалять любые сообщения (как отравленные, так и полученные) и без каких-либо ограничений во времени. При этом сообщение исчезнет и у собеседника. Кроме того, можно удалить полностью всю переписку с конкретным человеком, причем в данном случае сообщения удаляться не только у отправителя, но и у получателя тоже.

Для большей конфиденциальности разработчики реализовали возможность ограничения доступа к пересылаемым сообщениям. После активации этой функции пропадает ссылка для быстрого перехода к профилю автора оригинального сообщения, которое пересылается. Кроме того, настройками приватности теперь можно защитить фотографию своего профиля и показывать ее только избранному кругу лиц.

В общем разделе «Настроек» мессенджера появилась новая строка поиска, которая поможет быстрее находить нужные функции.

Еще в этой строке отображаются ответы на часто задаваемые вопросы из раздела FAQ.

В мобильном приложении Telegram улучшили поиск по эмодзи, GIF и стикерам. В частности, для « гифок» добавили предпросмотр по длинному нажатию и удерживанию; наборы стикеров обозначаются соответствующими пиктограммами, так что теперь из легче различать; большие GIF-файлы и видеосообщения в Telegram теперь воспроизводятся в потоковом режиме — можно начать просмотр не дожидаясь окончания загрузки файла.

В Telegram на Android можно быстро находить нужные смайлики эмодзи по ключевым словам на различных языках. Кроме того, пользователи могут сами предлагать ключевые слова для тех или иных эмодзи по следующему адресу. При вводе текста приложение автоматически подтягивает по смыслу эмодзи и если отправить один только смайлик без сопроводительного текста, то в окошке чата его размер будет крупнее обычного (вскоре эта возможность появится и на iOS).

Наконец, разработчики добавили поддержку ряда специальных возможностей — VoiceOver на iOS и TalkBack на Android. Эти технологии, основанные на жестах, обеспечивают речевую обратную связь, позволяя прослушать последние обновления Telegram без необходимости смотреть на экран.

Источник: Telegram