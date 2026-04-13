Microsoft пообещала 18 изменений в Windows 11 в течение 2026 года

Президент подразделения Windows + Devices компании Microsoft Паван Давулури подтвердил масштабный план улучшений Windows 11, который охватывает 18 конкретных изменений. Перечень составило издание Windows Latest на основе официальных публикаций и постов представителей Microsoft в соцсетях.





Нынешний стратегический разворот — прямая реакция на годы критики из-за проблемных обновлений и деградации качества системы. Изменения распределены по ежемесячным обновлениям: по 2-3 улучшения в месяц. Часть из них уже попала в сборки для участников Windows Insider, остальные будут поступать постепенно до конца года.

Среди ключевых направлений: панель задач наконец-то получит поддержку перемещение — функцию, которую Microsoft убрала еще с переходом на Windows 11.

Меню «Пуск» избавится от части рекламных рекомендаций, а выключить рекламу в «Рекомендованном» можно будет непосредственно из настроек.





Copilot больше не будет встроено в системные приложения по умолчанию: Microsoft подтвердила уборку ненужных точек входа с Notepad, Photos, Snipping Tool и Widgets, оставив ИИ только там, где он реально полезен.

Темный режим наконец-то доберётся до последних «островков» светлого интерфейса: окна Run, диалоги учетных записей, свойства файлов в Проводнике, редактор реестра — все это до сих пор игнорировало системную настройку темы.

Параллельно Проводник файлов получит обновленное контекстное меню с сгруппированными действиями и голосовой ввод для переименования файлов. Приложение «Параметры» ждет редизайн для большей понятности.

Windows Update станет менее агрессивным: пользователи смогут ставить обновления на паузу без принудительных перезапусков в фоне.

Процесс начальной настройки OOBE также изменится — Microsoft прорабатывает вопрос возвращения локальных учетных записей без привязки к Microsoft Account. Среди технических улучшений — оптимизация производительности (в частности, загрузка и потребление памяти на устройствах с 8 ГБ RAM), стабильность работы с аппаратным обеспечением, исправление Bluetooth и звука, улучшение тачпада и тактильной обратной связи.

Для разработчиков и продвинутых пользователей обновляется Windows Subsystem for Linux (WSL) и Центр отзывов, а приложения первой стороны постепенно переводятся на нативный WinUI. Участники Windows Insider получат доступ к флагам функций, что позволит включать новые возможности сразу после их появления в журналах изменений — без ожидания A/B-тестов.

По словам обозревателей, это самый комплексный набор запланированных изменений для Windows 11 за все время ее существования: впервые несколько команд внутри Microsoft, похоже, движутся в одном направлении с единой целью — сделать систему быстрее, стабильнее и предсказуемее.

Отдельное внимание уделяется аппаратной надежности и периферии. Microsoft подтвердила улучшение стабильности Bluetooth, USB-портов, веб-камер и микрофонов.

Анонсирована также поддержка одновременного подключения двух Bluetooth-устройств для совместного воспроизведения звука — функция, которую давно ждали владельцы беспроводных наушников.

Тактильный обратная связь для тачпадов уже тестируется в сборках для Insider: пользователи будут чувствовать вибрацию при привязке окон, изменении их размера и наведении на кнопку закрытия. Настроить или отключить эти эффекты можно через «Параметры → Bluetooth и устройства → Мышь → Тактильные сигналы». Windows Hello получит более надежную работу распознавания лица и сканирования отпечатка пальца с меньшим количеством повторных попыток.





Для разработчиков одним из важнейших пунктов является обновление WSL (Windows Subsystem for Linux). Microsoft оптимизирует доступ к файлам через /mnt/c — это одно из главных «узких мест» при работе в средах Linux/Windows одновременно. Улучшится и сетевой стек WSL2: более надежное соединение localhost, что критично для тех, кто запускает локальные dev-серверы и контейнеры. Показательно, что в плане впервые упомянуто и корпоративное управление WSL через групповые политики — это сигнал о том, что Microsoft позиционирует подсистему уже не только как инструмент для энтузиастов, но и как инструмент корпоративного уровня.

Общий контекст изменений важный. В ноябре 2025 года пост Давулури о Windows как «агентской ОС» собрал 1,5 млн просмотров и преимущественно негативных реакций. Уже в феврале 2026-го он публично признал критику и взял курс на качество.

Эта трансформация происходит на фоне того, что Windows 10 до сих пор остается массово популярной, несмотря на завершение поддержки в октябре 2025 года, — что красноречиво свидетельствует: раздражение пользователей от Windows 11 имело вполне ощутимые коммерческие последствия для Microsoft.





Источник: PC World