Telegram становится биржей: в криптокошельке Wallet доступна торговля токенизированными акциями США

Криптокошелек Telegram Wallet запускает торговлю токенизированными акциями и ETF США — прямо в интерфейсе мессенджера станет доступен 24/7 доступ к популярным бумагам. С октября в Wallet можно будет покупать токенизированные версии акций Apple, Microsoft, Tesla, а также индексные продукты на S&P 500 и более 60 других инструментов.

Проект стартовал по новой инициативе платформы xStocks, которую обеспечивает инфраструктурный провайдер Backed Finance и поддерживают биржи вроде Kraken. На первом этапе торговля будет доступна в централизованной (кастодиальной) версии Wallet; команда уже анонсировала планы дальнейшей поддержки некастодиальных кошельков, но точные сроки не указаны.

Токены, которые выпускает xStocks, по заявлениям провайдера полностью обеспечены реальными активами и допускают физическую доставку, то есть по желанию инвестора цифровой инструмент можно конвертировать в реальную ценную бумагу. Разработчики отмечают, что интеграция делает инвестиции «доступными» — торговать можно будет непосредственно в одном из самых популярных приложений в мире, где миллионы людей проводят время ежедневно.

Представители Kraken, который выступает одним из партнеров проекта, считают, что это способ встретить инвесторов в привычной для них среде: по их словам, появление токенизированных активов в мессенджерах открывает рынок для тех, кто ранее не работал с брокерами или фондовыми счетами. Впрочем, владелец Telegram Павел Дуров недавно подчеркнул, что мессенджер для него не является прибыльным.

Сектор токенизированных ценных бумаг уже демонстрирует рост: по состоянию на 1 октября 2025 года объем торгов xStocks превысил $4,7 млрд, а количество уникальных владельцев таких токенов приближается к 32 тысячам. Для рынка это сигнал — институциональные решения и решения для массового пользователя все больше пересекаются.

Однако с преимуществами идут и риски. Во-первых, на старте продукт работает кастодиально — это означает, что пользователи передают контроль над своими активами посреднику, а значит остается риск контрагентского несоответствия или сбоев в работе платформы. Во-вторых, токенизация не устраняет регуляторных нюансов: в зависимости от юрисдикции такие инструменты могут подпадать под дополнительные требования или ограничения.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Yahoo