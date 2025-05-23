Kraken запустит xStocks: токенизированные акции крупнейших компаний и ETF — на блокчейне Solana

Команда Kraken объединяет традиционные (TradFi) с децентрализованными (DeFi). Компания запустит токенизированные акции на блокчейне Solana под брендом xStocks, разработанным компанией Backed.
Вскоре пользователи из многих стран смогут получить доступ к популярным американским акциям и ETF, представленным в виде SPL-токенов. Эти активы будут доступны для торгов как непосредственно на платформе Kraken, так и через совместимые криптокошельки. Инвесторы смогут использовать xStocks в качестве залога в DeFi-среде, что невозможно в рамках традиционной финансовой системы.
В xStocks войдут акции и ETF 50 крупнейших компаний, среди которых Nvidia, Apple, и Tesla.
Ранее компания уже предоставила возможность американским пользователям покупать более 11 000 акций и ETF непосредственно через приложение Kraken.
Накануне биржа Bybit открыла торговлю акциями 78 компаний, а банк JPMorgan разрешил клиентам покупать BTC.
Источник: Kraken
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