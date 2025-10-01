"Telegram неприбыльный": Павел Дуров живет за счет криптовалют и предрекает биткоин по $1 млн

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью Лексу Фридману заявил: он верит, что биткоин неизбежно достигнет цены в $1 млн. Дуров еще в 2013 году купил «несколько тысяч» монет по $700, и именно доходы от этой инвестиции финансируют его жизнь сегодня.

Telegram, по словам предпринимателя, остается убыточным, а главный источник его личного состояния — криптовалюта. Дуров вспомнил, что через год после его покупки биткоина курс обвалился втрое, и многие поспешили назвать такую покупку роковой ошибкой. Однако он тогда не продал ни одного биткоина, объяснив, что верит в криптовалюту как в настоящие «свободные деньги», которые невозможно заблокировать или отобрать по политическим мотивам.

«Если я могу позволить себе арендовать жилье в разных странах или летать на частных самолетах — это благодаря биткоину, а не Telegram. Мессенджер для меня не прибыльный, и я не извлекаю из него средства», — подчеркнул он.

Вопреки прогнозам, что биткоин ждет обвал, предприниматель уверен, что долгосрочно курс биткоина может вырасти до $1 млн за монету. Его аргументация проста: государства продолжают печатать фиатные деньги бесконтрольно, тогда как эмиссия BTC строго ограничена — максимум 21 миллион монет. С каждым халвингом темпы выпуска уменьшаются, и в определенный момент новые биткоины перестанут появляться вообще.

Отдельно Дуров затронул тему блокчейна TON, который изначально разрабатывала команда Telegram. Из-за давления регуляторов в США проект пришлось заморозить, но впоследствии он возродился как The Open Network уже без прямого контроля компании. Сегодня эта сеть интегрирована в экосистему мессенджера, быстро растет в сфере NFT и, по словам Дурова, имеет наибольший потенциал масштабируемости благодаря архитектуре шардчейнов. Именно это, по его мнению, позволяет TON работать с миллионами пользователей, тогда как биткоин и эфириум остаются ограниченными в скорости транзакций.

Для рядовых пользователей мессенджера эти признания открывают важную деталь: Telegram развивается не потому, что приносит прибыль, а благодаря вере его создателя в будущее криптовалют и способность финансировать компанию независимо от инвесторов или рекламы. Такая модель делает платформу относительно свободной от внешнего давления, но и одновременно зависимой от личных финансов Дурова и стабильности рынка биткоина.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Если прогнозы Дурова оправдаются и цена достигнет миллиона, состояние предпринимателя вырастет в геометрической прогрессии. А вот если криптовалютный рынок столкнется с новыми обвалами или регуляторными запретами, главный мессенджер мира рискует остаться без финансовой «подушки».