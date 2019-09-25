Telegram объявил новые конкурсы для разработчиков с суммарным призовым фондом более $1 млн, а также впервые упомянул блокчейн-платформу TON
В этом году Telegram, развивающая одноименный мессенджер, уже выплатила около $1 млн призовых победителям конкурсов по программированию и дизайну. Сейчас же разработчики анонсировали новые конкурсы с суммарным призовым фондом более $1 млн.
Ниже публикуем список конкурсов со сроками их проведения:
- конкурс для разработчиков на создание смарт-контрактов для блокчейн-платформы ($200,000–400,000, C++/FunC, 24.09–15.10);
- конкурс для дизайнеров на создание анимированных стикеров и цветовых схем ($50,000, 05.10);
- конкурс на совершенствование голосовых звонков ($200,000, С++, 15.10);
- конкурс на создание веб-версии мессенджера ($200,000, JS, 01.11);
- конкурс на создание алгоритмов кластеризации и ранжирования контента ($200,000, C++, 15.11).
Что интересно, среди остальных в списке есть конкурс на создание смарт-контрактов для блокчейн-платформы TON. Это первое ее упоминание в официальных каналах мессенджера. Участникам предстоит выполнить три задания. Главная — создать алгоритмы смарт-контрактов, разработать улучшения для платформы и найти ошибки в системе TON.
Месяц назад NYT писало, что Telegram официально выпустит собственную криптовалюту в ближайшие два месяца, либо вернет деньги инвесторам.
Детали всех конкурсов публикуются в Telegram-канале @contest. Желающие принять участие могут зарегистрироваться через бота @jobs_bot.
Источник: Telegram