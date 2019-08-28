NYT: Telegram официально выпустит собственную криптовалюту в ближайшие два месяца (либо вернет деньги инвесторам)





О планах разработчиков популярного мессенджера Telegram по запуску блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram мы писали уже не раз, но до сих пор не было понятно, когда же состоится официальный запуск.

Напомним, впервые о том, что Telegram разрабатывает блокчейн-платформу TON для запуска собственной криптовалюты Gram мы узнали в конце 2017 года. Затем в начале 2018 года в сеть утекла вся техническая документация (white paper), благодаря чему стали известны детали проекта. В последний раз говорилось, что в блокчейн-платформу Telegram TON c криптовалютой Gram в общей сложности инвестировано уже $1,7 млрд. С тех пор сроки запуска Gram неоднократно переносились.

В свежей публикации издание The New York Times со ссылкой на трех инвесторов проекта пишет, что Telegram обязуется запустить новую цифровую валюту до 31 октября 2019 года либо вернуть деньги инвесторам. Именно такие условия, если верить источнику, прописаны в соглашении, заключенном компанией с инвесторами. То есть, либо Telegram запустит криптовалюту до 31 октября, либо проект закроют.

В публикации источника также говорится о планах по запуску некой системы электронных кошельков. По задумке, сервис позволит обмениваться новой валютой 200-300 миллионам пользователей приложения по всему миру.

Напомним, в июне компания Facebook анонсировала собственную криптовалюту Libra и онлайн-кошелька Calibra для ее использования, выразив уверенность, что новыми продуктами будет пользоваться 2 миллиарда человек по всему миру после запуска в 2020 году. Но регуляторы ЕС и США отнеслись к планам соцсети с большим недоверием (1 и 2). Более того, они призвали компанию повременить с запуском, пока они проведут соответствующие проверки. И пока судьба Libra остается неопределенной.

Источник: NYT