Депутаты предлагают регулировать деятельность Telegram и других платформ совместного доступа к информации

Группа нардепов зарегистрировала в Верховной Раде Украины новый законопроект №11115, направленный на регулирование мессенджера Telegram.

Документ получил название «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация». Хотя в названии речь идет о регулировании «платформ» (во множественном числе), в пояснительной записке особое внимание обращается именно на Telegram, который для многих украинцев стал фактически источником новостей:

«По объему использования для получения новостей, платформа совместного доступа к информации Telegram превышает YouTube (как наиболее популярную платформу доступа к видео) в 4,5 раза — 72% против 16% соответственно. Очевидно, что платформа, которая используется 72% украинцев для получения информации, должна иметь регулирование не меньше чем другие источники массовой информации со значительно меньшим охватом».

Народные депутаты хотят ввести для мессенджера Telegram примерно такое же регулирование, которое установлено законодательством для платформ типа YouTube. Если законопроект примут, платформы совместного доступа к информации будут обязаны:

разместить условия пользования и запретить распространять информацию, нарушающую закон Украины;

предоставить возможность пользователям оставлять жалобы и рассматривать такие обращения;

ограничить распространение незаконного контента по требованию Нацсовета;

информировать Нацсовет о структуре собственности и источниках финансирования по его требованию;

не обрабатывать персональные данные детей в коммерческих целях;

обеспечить присутствие в Украине или ЕС представителя платформы.

Если платформы будут нарушать указанные требования или иметь непрозрачную структуру собственности, их запретят использовать государственным и финансовым учреждениям. А также запретят устанавливать программное обеспечение от этих провайдеров на служебные устройства.

Нацсовет будет публиковать на своем сайте перечень нерекомендованных платформ.

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Источник: dou

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