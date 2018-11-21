Телевизор Xiaomi Mi TV 4S теперь доступен в модификации с 75-дюймовой панелью 4K, но за немалые деньги

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У Xiaomi достаточно широкий модельный ряд телевизоров – кроме флагманской серии Mi TV 4 есть еще более доступные Mi TV 4C, Mi TV 4S и 4A. И вот сегодня китайский производитель выпустил новую модель Xiaomi Mi TV 4S, диагональ дисплея которой составляет 75 дюймов. В ассортименте производителя это вторая 75-дюймовая модель телевизора после флагманской Mi TV 4, выпущенной этой весной.

Новинка оценивается в $1150, продажи стартуют 23 ноября. Для сравнения, 65-дюймовая Xiaomi MI TV 4S стоит около $650.

Жидкокристаллический экран модели Xiaomi Mi TV 4S 75 имеет тонкие рамки и характеризуется разрешением 3840х2160 пикселей, он также поддерживает расширенный динамический диапазон HDR. Корпус изготовлен из полированного алюминиевого сплава, который применяется в аэрокосмической отрасли, и окрашен в темно-серый цвет.

Что интересно, этот телевизор, кроме своих габаритов, практически ничем и не отличается от модели Xiaomi Mi TV 4S Pro 65.

Сердцем новинки служит 64-разрядная платформа Amlogic с четырьмя процессорными ядрами ARM Cortex-A53 и GPU Mali-450 с частотой до 750 МГц. Оперативной памяти у телевизора 2 ГБ, а флэш-памяти — 8 ГБ.

Набор портов и беспроводных интерфейсов, а также возможности по воспроизведению различных форматов полностью соответствуют предшественникам. Тут имеется модули Wi-Fi и Bluetooth, сетевой порт RJ45, три порта HDMI и два USB 3.0 и пр. Аудиосистема представлена стереодинамиками мощностью по 8 Вт.

Из остального можно отметить систему ИИ PatchWall, поддержку DTS-HD и Dolby. Также есть голосовой ассистент, но без знания китайского найти с ним общий язык получится едва ли.

Стоит ли столь существенной переплаты относительно небольшая прибавка к диагонали экрана, пусть каждый решит для себя сам.

Источник: Gizmochina