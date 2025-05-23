Тепловизор просто в глазу — ученые тестируют контактные линзы

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Ученые из Китайского университета науки и технологий создали контактные линзы, позволяющие видеть инфракрасный свет.

Отмечается, что в отличие от приборов ночного видения, эти линзы не требуют источника питания и позволяют видеть несколько длин волн инфракрасного света одновременно. Благодаря их прозрачности человек одновременно может видеть как обычный свет, так и инфракрасный.

«Наше исследование открывает потенциал для неинвазивных носимых устройств, которые дадут людям суперзрение. Этот материал имеет много потенциальных применений. Например, мерцающий инфракрасный свет может использоваться для передачи информации в целях безопасности, шифрования или борьбы с подделками», — объясняет нейробиолог и старший автор исследования Тянь Сюэ.

Благодаря специальным наночастицам, линзы поглощают инфракрасный свет и превращают его в свет, видимый для человеческого глаза, обычно в диапазоне от 400 до 700 нм. Технология улавливает невидимый человеческому глазу инфракрасный свет в диапазоне от 800 до 1600 нм.

Предыдущие исследования на мышах продемонстрировали, что грызуны получают возможность видеть в инфракрасном диапазоне после инъекции непосредственно в глаз. Однако сейчас ученым удалось достичь похожих результатов, просто интегрировав наночастицы в мягкие линзы. Для создания контактных линз команда соединила наночастицы с гибкими, нетоксичными полимерами, которые используются в стандартных мягких контактных линзах.

Во время экспериментов с мышами ученые обнаружили, что они демонстрируют поведение, которое свидетельствует о том, что грызуны получили возможность видеть инфракрасный свет. Когда мышей заставили выбирать между темной коробкой и коробкой, освещенной инфракрасным светом, грызуны с контактными линзами выбирали темную коробку, тогда как мыши без контактных линз не проявляли никаких предпочтений. Зрачки мышей с контактными линзами сужались при наличии инфракрасного света, а визуализация мозга показала, что инфракрасный свет вызывал активацию их зрительных центров обработки.

Люди с этими линзами получали возможность обнаруживать мерцающие сигналы, похожие на азбуку Морзе, и воспринимать направление входящего инфракрасного света. Как подчеркнул Тянь Сюэ, когда участники исследования закрывали глаза, они еще лучше видели ближний инфракрасный свет.

Дополнительная настройка контактных линз позволяет пользователям различать различные спектры инфракрасного света. Например, инфракрасные длины волн 980 нм были преобразованы в синий свет, длины волн 808 нм были преобразованы в зеленый свет, а длины волн 1532 нм были преобразованы в красный свет.

К тому же эти линзы могут быть модифицированы с целью предоставить дальтоникам возможность видеть длины волн, которые они естественным образом видеть не могут. Как отметил Тянь Сюэ, превращая красный видимый свет в нечто близкое к зеленому, технология позволяет сделать видимым то, что обычно остается невидимым для людей, которые не различают цветов.

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Поскольку контактные линзы из-за близкого расположения к сетчатке имеют ограниченную способность различать мелкие детали, разработчики создали модель очков с той же технологией наночастиц. Эти очки позволяют видеть инфракрасный свет с более высоким разрешением. Сейчас исследователи работают над повышением чувствительности линз, чтобы они позволяли обнаруживать более слабые источники инфракрасного света.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell

Источник: SciTechDaily

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