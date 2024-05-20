Новости Технологии 20.05.2024 в 15:56 comment views icon

Ученые создали смолу для 3D-печати глазных линз — это позволит создавать более доступные индивидуальные интраокулярные линзы

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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Исследователи из Университета Восточной Англии разработали смолу, которая может изменить способ производства интраокулярных линз. Это искусственные линзы, которые помогают восстановить ясность зрения и другие состояния глаз после операции.

«Хотя возможность 3D-печати этих линз еще находится на ранних стадиях, она может значительно улучшить уход за глазами пациентов, предложив беспрецедентные уровни кастомизации и точности дизайна, что потенциально приведет к лучшим клиническим результатам», ─ говорит д-р Арам Саид, который руководил исследованием.

Сейчас интраокулярные линзы изготавливаются с использованием методов обрешетки и формирования. Эти традиционные методы ограничивают сложность конструкции линзы и возможности индивидуальной настройки.

«3D-печать может значительно улучшить производство глазных устройств, не только повысив скорость и точность в производстве, но и обеспечив большую сложность и индивидуальные настройки дизайна», — пояснил д-р Саид.

Команда разработчиков предвидит будущее, где 3D-печать можно будет совместить с передовыми технологиями визуализации, уменьшая потребность в корректировке или осложнениях для пациентов после операции. Каждый пациент сможет получить 3D-печатные линзы, индивидуально подогнанные в соответствии с его формой глаз и требованиями к зрению, улучшая зрение и комфорт.

Преимущества этой смолы выходят далеко за рамки индивидуального ухода за зрением. 3D-печатные интраокулярные линзы могут стать находкой для экономически неблагополучных регионов. Кроме того, печать линз позволят ускорить производство, уменьшить расходы и создать сложный дизайн линз.

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Поскольку 3D-печать может снизить затраты на производство линз, это сделает их более доступными для более широкого круга пациентов во всем мире. Это может привести к улучшению общего состояния здоровья и качества жизни миллионов людей. Кроме того, могут быть предложены сложные формы и линзы, изготовленные из новых материалов с улучшенными оптическими характеристиками.

Усилия исследователей Университета Восточной Англии были признаны патентом США.

Источник: interestingengineering

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