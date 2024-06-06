Ученые разработали ультратонкий аккумулятор для умных контактных линз, который можно заряжать слезами

Ученый Ли Сок Ву из Школы электротехники и электронной инженерии Наньянского технологического университета сказал, что сцена из фильма «Миссия невыполнима» вдохновила его на изобретение — батарейки для умных контактных линз. В четвертом фильме серии агент носит контактные линзы, способные распознавать лица и следить за глазами. Ли хотел воплотить эту линзу в реальность.

Ли понимал, что умным контактным линзам понадобятся безопасные и компактные батареи, что будет иметь решающее значение для прогрессивной разработки этих устройств. Ли и его команда изобрели аккумулятор, который можно питать с помощью биосовместимого солевого раствора, как альтернативу литий-ионным аккумуляторам, которые содержат легковоспламеняющиеся материалы.

Эту новую батарею можно заряжать с помощью обычного проводного или химического метода. Аккумулятор покрыт глюкозой, и когда его погружают в солевой раствор, глюкоза реагирует с ионами натрия и хлорида, чтобы зарядить его. После восьмичасовой химической зарядки аккумулятор может достичь 80% полной емкости. Затем его можно использовать в течение пары часов в течение дня.

Однако есть еще один необычный способ питания аккумулятора. Для этого можно использовать обычные слезы человека.

«Слезный раствор также содержит глюкозу. Это означает, что когда вы носите контактные линзы, ваши слезы также могут заряжать батарею. Если ты больше плачешь, то сможешь больше зарядить аккумулятор», — сказал Ли.

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В настоящее время емкость и напряжение аккумулятора все еще очень низкие. С помощью двух методов аккумулятор может производить только напряжение примерно 0,3-0,6 В. Стандартное напряжение для одной батарейки типа АА составляет 1,5 В.

На данном этапе этой мощности недостаточно для питания хранилища данных или подключения к Интернету, но команда работает над развитием характеристик батареи.

Сами контактные линзы чрезвычайно тонкие, 0,5 мм, поэтому размер и гибкость этих батарей являются ключевыми для предотвращения дискомфорта пользователя.

«Толщина нашей батареи составляет около 0,2 мм, что примерно вдвое превышает толщину человеческого волоса», — сказал Ли.

Он считает, что после запуска коммерческого производства таких аккумуляторов их цена будет составлять всего несколько долларов.

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Источник: cnbc

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