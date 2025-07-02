Новости Технологии 02.07.2025 в 10:25 comment views icon

Терагерцы вместо гигагерц — квантовый материал ускоряет переключение транзисторов в 1000 раз

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Терагерцы вместо гигагерц — квантовый материал ускоряет переключение транзисторов в 1000 раз
Раздел Технологии выходит при поддержке

Исследователи из Северо-Восточного университета в США нашли способ ускорить электронику в тысячу раз за счет замены кремниевых чипов на квантовые материалы.

Отмечается, что новая технология за счет контролируемого нагрева и охлаждения позволяет квантовому материалу переключаться между состоянием проводника и изоляционного материала почти мгновенно. По мнению исследователей, подобные материалы могут заменить кремний и привести к появлению электронных устройств, значительно более быстрых и меньших по размерам.

«Сейчас процессоры работают в гигагерцах. Скорость изменений, которую это обеспечит, позволит вам перейти на терагерцы», — объясняет ведущий автор исследования, профессор физики Альберто де ла Торре. 

Сейчас большинство электронных гаджетов, включая компьютеры, телефоны и другие электронные устройства, работают на кремниевых микросхемах. Однако постоянное стремление ускорить работу электроники и уменьшить размеры электронных устройств приближает кремний к пределу своих возможностей.

Американские исследователи в поисках альтернативы кремнию для решения проблемы создали квантовый материал, получивший название 1T-TaS₂ . Этот материал способен мгновенно переключаться между идеальным проводником и изолятором. При этом состояния также мгновенно можно изменить на противоположные. Это стало возможным, когда разработчики направили свет на эту особую разновидность квантового материала.

Облучение квантового материала при близких к комнатной температурах позволило обеспечить его проводящее состояние. Ранее это было возможно только при чрезвычайно низких температурах. 

«Каждый, кто когда-либо пользовался компьютером, сталкивался с моментом, когда хотелось бы, чтобы что-то загружалось быстрее. Нет ничего быстрее света, и мы используем свет для управления свойствами материалов по сути на максимально возможной скорости, допускаемой физикой», — отмечает профессор физики Грегори Фитэ. 

Это исследование знаменует собой большой прорыв в материаловедении и будущем электроники. Этот прогресс во многом похож на то, как транзисторы привели к революции в вычислительной технике, позволив создавать более мелкие и мощные устройства.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Physics

Источник: Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Популярные новости

Первый в мире компьютер из 2D-материала создан совершенно без кремния
Печатные платы с жидким металлом самовосстанавливаются и работают несмотря на повреждения
Будущее процессоров: MIT разработал технологию создания чипов из нитрида галлия

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Я подтверждаю то, что мне 21 год или больше, и соглашаюсь со всеми политиками сайта ITC.ua