Терагерцы вместо гигагерц — квантовый материал ускоряет переключение транзисторов в 1000 раз

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Исследователи из Северо-Восточного университета в США нашли способ ускорить электронику в тысячу раз за счет замены кремниевых чипов на квантовые материалы.

Отмечается, что новая технология за счет контролируемого нагрева и охлаждения позволяет квантовому материалу переключаться между состоянием проводника и изоляционного материала почти мгновенно. По мнению исследователей, подобные материалы могут заменить кремний и привести к появлению электронных устройств, значительно более быстрых и меньших по размерам.

«Сейчас процессоры работают в гигагерцах. Скорость изменений, которую это обеспечит, позволит вам перейти на терагерцы», — объясняет ведущий автор исследования, профессор физики Альберто де ла Торре.

Сейчас большинство электронных гаджетов, включая компьютеры, телефоны и другие электронные устройства, работают на кремниевых микросхемах. Однако постоянное стремление ускорить работу электроники и уменьшить размеры электронных устройств приближает кремний к пределу своих возможностей.

Американские исследователи в поисках альтернативы кремнию для решения проблемы создали квантовый материал, получивший название 1T-TaS₂ . Этот материал способен мгновенно переключаться между идеальным проводником и изолятором. При этом состояния также мгновенно можно изменить на противоположные. Это стало возможным, когда разработчики направили свет на эту особую разновидность квантового материала.

Облучение квантового материала при близких к комнатной температурах позволило обеспечить его проводящее состояние. Ранее это было возможно только при чрезвычайно низких температурах.

«Каждый, кто когда-либо пользовался компьютером, сталкивался с моментом, когда хотелось бы, чтобы что-то загружалось быстрее. Нет ничего быстрее света, и мы используем свет для управления свойствами материалов по сути на максимально возможной скорости, допускаемой физикой», — отмечает профессор физики Грегори Фитэ.

Это исследование знаменует собой большой прорыв в материаловедении и будущем электроники. Этот прогресс во многом похож на то, как транзисторы привели к революции в вычислительной технике, позволив создавать более мелкие и мощные устройства.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Physics

Источник: Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

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