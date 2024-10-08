Tesla Model 3 Long Range RWD возвращается в Европу и предлагает автономность более 700 км

Tesla готовится перезапустить Model 3 Long Range RWD в Европе, продажи которой прекратили еще в 2019 году. Новая версия будет иметь обновленный вид Model 3, а вместе с тем предложит увеличенный запас хода — более 700 км.

Model 3 Long Range RWD с 18-дюймовыми колесами обеспечивает запас хода на одном заряде батареи до 702 км. Тем самым эта версия становится новым чемпионом запаса хода в конюшне Tesla, обогнав Model 3 Long Range AWD на 24 км. В то же время тот же автомобиль на 19-дюймовых колесах имеет запас хода около 640 км.

Европейская версия Model 3 Long Range RWD будет иметь ту же аккумуляторную батарею NMC емкостью 79 кВтч от LG и те же двигатели 3D6/3D7, которые используются с 2021 года. Автомобиль весит 1822 кг и должен обеспечивать разгон от 0 до 100 км/ч в диапазоне от 5 до 6 секунд.

Как ожидается, цена Model 3 Long Range RWD в Европе будет на €3000 ниже, чем у версии Model 3 Long Range AWD. Продажи обновленной версии снова начнутся в Европе в следующем году.

Источник: arenaev