Новости Авто 01.09.2023 в 13:22

Tesla Model 3 получила редизайн и 600+ км на одном заряде

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Юрій Орос

Автор новин

Tesla впервые за 6 лет с момента запуска сделала рестайлинг Model 3: обновила внешность, увеличила внутреннее пространство и добавила километров на одном заряде. Tesla говорит, что было обновлено более 50% компонентов.

Во время разработки эта модификация была известна, как Project Highland, слухи о ней ходят еще с конца 2022 года, передает Autocar. Наибольшими визуальными изменениями стали фары новой формы и бампер, а крышка багажника получила С-образные задние фонари. Также уменьшили передний капот авто, что немного расширило пространство в салоне. Там появится новый 8-дюймовый сенсорный экран для задних пассажиров и несколько дополнительных динамиков в акустической системе.

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Визуальные изменения имели еще и практическое значение, поскольку теперь у Model 3 коэффициент лобового сопротивления составляет 0,219. В результате автопроизводитель заявил об увеличении запаса хода на 5-8%. Стандартная заднеприводная Model 3 официально сможет проезжать 550 км (ранее было 488), а модификация Long Range — 673 (было 630 км).

Автомобиль начального уровня с мотором на 245 лошадиных сил до 100 км/ч сможет разогнаться за 6,1 с, а Long Range с 345 л.с. — за 4,4 с. Максимальная скорость обоих — 200 км/ч. Tesla пока не подтвердила выпуск модели Model 3 Performance (вероятно 456 л.с. и 576 км автономности).

Снижение цены Model S и Model X

Ценник базовой Model 3 должен вырасти примерно на 12%, до 35,8 тыс. долларов (в Китае), повідомляє Bloomberg. Одновременно Tesla снизила цены на премиальные модели и на опцию автопилота Full Self-Driving на 3 тыс. долларов (до 12 тыс.).

Tesla сейчас просит 74990 долларов за базовую Model S и 79990 — за базовую Model X. Хотя в начале года стартовое предложение для этих моделей было значительного выше: 104 990 и 120 990 долларов соответственно. Для рынка США попадание в ценовую категорию до 80 тыс. означает также право на федеральный налоговый кредит в размере 7,5 тыс. долларов.

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