Tesla Model X и Porsche Taycan удостоились пяти звёзд в краш-тесте Euro NCAP

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Если при выборе автомобиля главным критерием для вас является рейтинг безопасности, тогда стоит присмотреться к электромобилям. К примеру, Tesla Model X на днях получил пять звёзд от Euro NCAP (Европейская программа оценки новых автомобилей) в очередной серии испытаний, подтвердив тем самым высокую оценку Национальной администрации безопасности дорожного движения США. Его конкурент, Porsche Taycan, также заработал пять звёзд.

Tesla имеет многолетний опыт проведения испытаний на безопасность, поэтому последнее её достижение не является большой неожиданностью. За обеспечение безопасности кроссовер набрал 94%, такой же показатель и у седана Model 3, проходившего тесты ранее в этом году. Впечатляющим оказался результат оценки безопасности взрослых пассажиров (98%), что делает его одним из главных претендентов на звание лучшего в своём классе в текущем году.

Porsche Taycan, несмотря на свои пять звёзд, показал себя немного хуже. Электрический седан недобрал баллы в тесте системы автоматического торможения.

Источник: Engadget