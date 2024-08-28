Tesla на дне рейтинга надежности подержанных авто — Consumer Reports

Tesla является одним из наименее надежных производителей автомобилей в Соединенных Штатах, когда речь идет о подержанных авто в возрасте от 5 до 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования Consumer Reports. Организация составила рейтинг брендов по надежности для подержанных автомобилей после 5-10 лет эксплуатации

Tesla оказалась на третьем с конца месте в рейтинге надежности Consumer Reports, опередив двух других американских автопроизводителей: Dodge и Chrysler. На другом конце рейтинга самое высокое место занял бренд Lexus, за ним следуют Toyota и Mazda.

Стоит отметить, что Tesla является единственным производителем полностью электрических автомобилей в рейтинге. Дело в том, что в 2014 году — самом старом модельном году, который рассматривается для рейтинга подержанных автомобилей — Tesla была единственным производителем автомобилей для массового рынка в США, который поставлял электромобили клиентам. Этот факт оставался неизменным до начала 2020-х годов, когда начались продажи первых легковых электромобилей Rivian, Polestar и Lucid.

В 2014 году первый серийный автомобиль Tesla — Model S — находился на начальном этапе своего жизненного цикла. Его выпустили лишь двумя годами ранее. Model X запустили в производство в 2015 году. Поэтому, как и в случае с каждым новым автопроизводителем, неудивительно, что первые автомобили, которые сошли с конвейера, могут иметь определенные проблемы, которые впоследствии исчезли с новыми автомобилями, такими как Model 3 и Model Y.

В рейтинге надежности новых автомобилей Consumer Reports компания Tesla заняла 14 место из 30 (Rivian заняла 28-е, а Chrysler — 30-е). Это уже значительно лучше, чем в случае подержанных авто, где фигурировала первая Model S.

«Эта разница проявляется в наших данных, где несколько владельцев Model S 2014-2015 гг. сообщили о потребности в замене электромотора, аккумуляторной батареи или аппаратного обеспечения информационно-развлекательной системы», — сказал Стивен Элек, старший аналитик автомобильных данных Consumer Reports. «Также возможно, что эти компоненты со временем выходят из строя, а это означает, что у новых Tesla остались годы, прежде чем мы узнаем, возникают ли подобные проблемы. Мы будем продолжать отслеживать данные на предмет возможных тенденций».

Выборка опроса Consumer Reports включала более 150 тыс. транспортных средств. Общие показатели надежности за 6 модельных лет были усреднены, чтобы получить показатель надежности бренда авто, бывшего в употреблении. В целом исследовались 20 потенциальных проблем подержанных автомобилей: от скрипа тормозов и износа внутренней отделки до проблем с двигателем, коробкой передач или батареей электромобиля после окончания гарантийного периода.

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Напомним, владельцы электромобилей Tesla при покупке нового авто чаще всего выбирают модели с ДВС.

Источник: insideevs