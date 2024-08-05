Tesla уже не торт: владельцы электромобилей Tesla при покупке нового авто чаще всего выбирают модели с ДВС

Согласно недавнему исследованию Edmunds, в 2024 году большинство владельцев Tesla отказались от своих электромобилей в пользу авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) при выборе нового автомобиля. Лишь менее трети владельцев (32%) остались преданными электрическим двигателям.

В частности, 51% владельцев Tesla при покупке нового авто выбрали модели с ДВС. Еще 10% выбрали гибридные автомобили, а 6% — подключаемые к сети гибриды. Эти тенденции перекликаются с выводами недавнего опроса McKinsey & Co., который показал, что почти половина (46%) владельцев электромобилей в США, скорее всего, вернутся к транспортным средствам с ДВС для следующей покупки.

Хотя опрос показывает, что 68% респондентов хотят перейти с электромобилей на модели с ДВС или гибриды, это лучший показатель, чем несколько лет назад. В 2020 году 76% владельцев Tesla отказались от электромобилей в пользу авто с ДВС (и еще 14% в пользу гибридов), а лишь 9% переходили на другие электрические модели. С тех пор эти цифры неуклонно снижались.

Традиционно владельцы Tesla демонстрируют заметную склонность выходить с рынка электромобилей. Это говорит о необходимости усовершенствований, чтобы сделать владение электромобилем более привлекательным для широких слоев населения.

В то же время все больше покупателей заменяют свои Tesla на электромобили от старых автопроизводителей. Также отмечается, что гибриды и гибриды, подключаемые к сети (PHEV), не приобретают большую популярность как альтернатива Tesla. Хотя эти типы транспортных средств становятся все более популярными среди покупателей новых автомобилей, они менее привлекательны для тех, кто ранее пользовался электромобилем. С другой стороны, доля владельцев Tesla, которые переходят на PHEV, намного выше, чем у рынка PHEV в целом.

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Источник: carscoops