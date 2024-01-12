Tesla остановит завод в Берлине на 2 недели ─ возникли перебои с поставками из-за кризиса в Красном море

Tesla закроет свою гигафабрику в Берлине примерно на две недели, с 29 января по 11 февраля. Это решение стало следствием нехватки компонентов в результате блокады Красного моря.

Через Красное море пролегают важные морские пути, соединяющие Азию и Средиземное море через Суэцкий канал в Египте. По каналу транспортируется около 1/8 части мировой торговли и 1/3 мирового контейнерного трафика, и он особенно важен для судоходства между Азией и Средиземноморьем.

Ранее уже возникали перебои в поставках через Красное море. Примерно в 2010 году проблему представляло пиратство у восточного побережья Африки и в Аденском заливе, особенно вокруг Сомали, и оно обострилось во время гражданской войны в Сомали. Но с сомалийским пиратством удалось большей частью разобраться, и в настоящее время оно уже не оказывает существенного влияния. Но теперь возникла новая проблема.

Чтобы достичь Красного моря, суда должны пройти через Аденский залив и Баб-эль-Мандебский пролив у побережья Йемена. Но Йемен, одна из беднейших стран мира, уже 10 лет переживает гражданскую войну. Йеменское правительство, поддерживаемое Саудовской Аравией и США, борется против поддерживаемой Ираном группировки под названием «Хуси». Хуситы объявили блокаду Баб-эль-Мандебского пролива в ответ на контртеррористическую операцию Израиля в секторе Газа. Хуситы заявили о намерении атаковать коммерческие суда, идущие в Красное море.

В результате мировые судоходные компании поспешили реорганизовать свои маршруты, чтобы избежать Красного моря и Суэцкого канала. Теперь корабли отправляются на юг, чтобы обогнуть всю Африку. Это приводит к увеличению маршрута по сравнению с проходом через Суэц. В результате кораблям приходится преодолевать несколько дополнительных тысяч километров и находиться в пути на неделю (и более) дольше.

Таким образом, Tesla столкнется со значительными задержками в поставках запчастей для автомобилей на свой завод в Берлине. Из-за отсутствия запчастей компания остановит большую часть производства автомобилей и будет ждать пару недель, пока поступят новые детали.

Судоходные компании заявили, что эти перебои, скорее всего, продолжатся в обозримом будущем, и посоветовали компаниям тем временем улучшить управление запасами. Другие компании объявили о подобных перебоях в производстве по той же причине.

Источник: electrek

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