Tesla представила Megapack – крупные хранилища энергии для промышленных масштабов





Крупное аккумулирующее хранилище энергии Tesla стало практической реальностью. Компания представила Megapack – батарею размером с транспортный контейнер. Она предназначена для организации «крупномасштабного» хранилища энергии. С помощью таких крупных аккумуляторов можно быстро развернуть систему генерации возобновляемой энергии. Также они позволят заменить обычные «пиковые» электростанции, которые подключаются к сети, когда есть высокая потребность в энергии.

Один блок Megapack имеет ёмкость до 3 МВтч, что примерно в 14 раз больше, чем у версии Powerpack (210 кВтч). Это, в свою очередь, обеспечивает возможность очень быстрого развёртывания. Tesla заявила, что благодаря новым батареям она теперь способна развернуть электростанцию ​​на базе экологически чистых источников мощностью 250 МВт или 1 ГВт менее чем за 3 месяца. Это в 4 раза быстрее, чем требуется для возведения электростанция на базе ископаемого топлива аналогичной мощности.

Батареи могут подключаться непосредственно к солнечным панелям. При этом все накопители Megapack в рамках общего хранилища взаимодействуют с центральной системой управления Powerhub. Она помогает контролировать объекты. Коммунальные предприятия, которые имеют избыток энергии, также могут использовать системы автоматической корректировки цен на базе ИИ для продажи излишков электроэнергии другим потребителям.

У Tesla уже есть первые клиенты, заинтересованные в использовании Megapack. В частности, компания Pacific Gas and Electric Company будет использовать Megapack в качестве альтернативы своим газовым электростанциям пиковой нагрузки в рамках проекта Moss Landing в Калифорнии. Благодаря внедрению промышленного решения Tesla удастся не только снизить выбросы в атмосферу, но также оградит компанию от траты «миллионов долларов» на ежедневное поддержание работы электростанций пиковой нагрузки.

Стремление Tesla создать хранилища энергии промышленного масштаба является очень своевременным. В настоящее время наблюдается стремительный рост выработки энергии из возобновляемых источников. Например, в США выработка энергии из возобновляемых источников уже обошла выработку угольных электростанций. Однако у «грязных» электростанций есть неоспоримое преимущество, они могут включаться в работу в периоды пикового потребления энергии. В то же время экологически чистые электростанции могут генерировать энергию только в то время, когда есть соответствующий источник – солнечный свет или ветер. Но благодаря аккумулированию энергии в больших хранилищах при солнечных и ветровых электростанциях удастся сбалансировать работу глобальной энергосистемы.

Источник: Engadget