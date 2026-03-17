17.03.2026

Tesla Robotaxi попало в новую аварию: частота инцидентов выше, чем у конкурентов и людей

Вадим Карпусь

Tesla Robotaxi потрапило в нову аварію: частота інцидентів вища, ніж у конкурентів та людей

Tesla подала в NHTSA очередной отчет об аварии в рамках программы Robotaxi. В февральской отчетности говорится об еще одном инциденте, что доводит общее количество аварий до 15 случаев с момента запуска сервиса в Остине в июне 2025 года.


Новая авария Robotaxi

Описанный инцидент произошел в январе 2026 года. Автомобиль Tesla Model Y с включенной системой автономного вождения врезался в неподвижный объект на скорости около 14 км/ч. Пострадавших не зафиксировали.

На первый взгляд, один инцидент выглядит лучше, чем предыдущие пять аварий, о которых Tesla сообщала ранее. Тогда речь шла о столкновении с автобусом, грузовиком, столбом и двумя неподвижными объектами — также на небольших скоростях и с активной системой автономного вождения.

Но ключевая проблема заключается в отсутствии данных о пробеге. Tesla не раскрывает, сколько километров проехал парк Robotaxi за отчетный период. Без этого невозможно оценить, стала ли система безопаснее. Ситуацию осложняет еще один фактор. В январе сервис в Остине временно останавливали из-за бури. Меньше поездок означает меньше шансов на аварии, поэтому сравнивать месяцы напрямую некорректно.


Последние доступные цифры выглядят следующим образом:

  • примерно 800 тыс. км суммарного пробега до ноября 2025 года
  • оценка около 1,29 млн миль к середине января 2026 года

По этим данным, частота аварий составляет примерно 1 инцидент на 91 тыс. км, тогда как средний водитель в США имеет один аварийный случай на 800 тыс. км, согласно данным NHTSA.

Tesla пыталась скрыть три аварии Robotaxi

Ограниченность сервиса Robotaxi

Спустя девять месяцев после запуска сервис Tesla Robotaxi остается ограниченным. По данным независимых трекеров, в Остине работает около 35 автомобилей. При этом доступность сервиса составляет менее 20%.

В каждом авто присутствует инструктор безопасности с кнопкой аварийного отключения, который может вмешаться в любой момент. Это означает, что реальная частота аварий без такого контроля может быть выше.

Вместе с тем Tesla тестирует только один полностью автономный автомобиль без присмотра, который работает на ограниченной территории города. О запуске поездок без водителя Илон Маск заявил в январе, но фактически речь идет об одном автомобиле в небольшой зоне.

Сколько на самом деле Tesla Robotaxi — исследование выявило, что громкий запуск оказался «пшиком»

Конкуренты

Для сравнения, Waymo уже имеет более 2500 полностью автономных роботакси в нескольких городах США без инструкторов безопасности. Общий пробег превысил 200 млн км, а независимые исследования показывают на 85% меньше аварий с травмами, чем у людей.


Как и в предыдущих отчетах, Tesla полностью закрыла описание обстоятельств аварии, обозначив его как «конфиденциальную бизнес-информацию».

Другие компании — в частности Waymo, Zoox и Aurora — публикуют полные описания инцидентов. Именно эти детали позволяют понять причины аварий: что произошло, как действовала система и вмешался ли оператор.

В случае Tesla известно лишь, что Model Y врезалась в объект на низкой скорости — этого недостаточно для оценки возможностей системы.

Роботакси Waymo значительно безопаснее на дорогах, чем водители-люди — исследование


Источник: electrek

Популярные новости

arrow left
arrow right
Несмотря на заявления Маска, Tesla контролирует "бесконтрольные" Robotaxi
Lenovo представила первую в мире батарею для ноутбуков емкостью 1000 Вт·ч
Oppo Watch X3 за $305 получил титановый корпус, датчик глюкозы и измерения давления
Creative запускает звуковую карту за $80: пространственное 7.1 и усиление наушников
Трейлер фильма "Человек-паук 4" выпустят фрагментами на аккаунтах "самых больших фанов"
Обновление для Nintendo Switch 2: улучшение графики и аналог ТВ-режима
Bitget расширяет спотовый рынок. Биржа добавила токенизированные акции, ETF и металлы от Ondo
Bethesda успокоила поклонников относительно DLSS 5 в Starfield: "Никакого ИИ-слопа"
Сериал "Разделение" / Severance начинает съемки 3-го сезона: с новыми персонажами и режиссером
Флагман производительности для мобильных геймеров, который нельзя пропустить в 2026 году: серия POCO X8
Умер легендарный автор Halo Уильям С. Дитц
Между Windows и Linux: ОС Phoenix Pulsar получила драйвер NVIDIA 590.48 и оптимизации для видеокарт RTX
