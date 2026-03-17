Tesla Robotaxi попало в новую аварию: частота инцидентов выше, чем у конкурентов и людей

Tesla подала в NHTSA очередной отчет об аварии в рамках программы Robotaxi. В февральской отчетности говорится об еще одном инциденте, что доводит общее количество аварий до 15 случаев с момента запуска сервиса в Остине в июне 2025 года.





Новая авария Robotaxi

Описанный инцидент произошел в январе 2026 года. Автомобиль Tesla Model Y с включенной системой автономного вождения врезался в неподвижный объект на скорости около 14 км/ч. Пострадавших не зафиксировали.

На первый взгляд, один инцидент выглядит лучше, чем предыдущие пять аварий, о которых Tesla сообщала ранее. Тогда речь шла о столкновении с автобусом, грузовиком, столбом и двумя неподвижными объектами — также на небольших скоростях и с активной системой автономного вождения.

Но ключевая проблема заключается в отсутствии данных о пробеге. Tesla не раскрывает, сколько километров проехал парк Robotaxi за отчетный период. Без этого невозможно оценить, стала ли система безопаснее. Ситуацию осложняет еще один фактор. В январе сервис в Остине временно останавливали из-за бури. Меньше поездок означает меньше шансов на аварии, поэтому сравнивать месяцы напрямую некорректно.





Последние доступные цифры выглядят следующим образом:

примерно 800 тыс. км суммарного пробега до ноября 2025 года

оценка около 1,29 млн миль к середине января 2026 года

По этим данным, частота аварий составляет примерно 1 инцидент на 91 тыс. км, тогда как средний водитель в США имеет один аварийный случай на 800 тыс. км, согласно данным NHTSA.

Ограниченность сервиса Robotaxi

Спустя девять месяцев после запуска сервис Tesla Robotaxi остается ограниченным. По данным независимых трекеров, в Остине работает около 35 автомобилей. При этом доступность сервиса составляет менее 20%.

В каждом авто присутствует инструктор безопасности с кнопкой аварийного отключения, который может вмешаться в любой момент. Это означает, что реальная частота аварий без такого контроля может быть выше.

Вместе с тем Tesla тестирует только один полностью автономный автомобиль без присмотра, который работает на ограниченной территории города. О запуске поездок без водителя Илон Маск заявил в январе, но фактически речь идет об одном автомобиле в небольшой зоне.

Конкуренты

Для сравнения, Waymo уже имеет более 2500 полностью автономных роботакси в нескольких городах США без инструкторов безопасности. Общий пробег превысил 200 млн км, а независимые исследования показывают на 85% меньше аварий с травмами, чем у людей.





Как и в предыдущих отчетах, Tesla полностью закрыла описание обстоятельств аварии, обозначив его как «конфиденциальную бизнес-информацию».

Другие компании — в частности Waymo, Zoox и Aurora — публикуют полные описания инцидентов. Именно эти детали позволяют понять причины аварий: что произошло, как действовала система и вмешался ли оператор.

В случае Tesla известно лишь, что Model Y врезалась в объект на низкой скорости — этого недостаточно для оценки возможностей системы.





Источник: electrek