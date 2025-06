Tesla запустила Robotaxi — первые отзывы, фейковая автономность и проблемы

После долгих лет обещаний и намеков Tesla наконец запустила свой сервис беспилотного такси. Правда, сделала это осторожно и с присущей ей театральностью — с мемной ценой поездки $4,20 и с человеком «для подстраховки» на переднем сиденье.

Тестовый запуск Tesla Robotaxi начался в городе Остин (штат Техас). Пока речь идет не о массовом запуске, а об ограниченной программе для «избранных» участников Early Access. В основном к тестированию допустили популярных блогеров, которые положительно освещают деятельность Tesla. Они могут вызвать беспилотное такси через отдельный раздел в приложении Tesla, указать маршрут и отправиться в путь на электромобиле Model Y.

Но без человека за рулем пока не обошлось. На переднем сиденье сидит так называемый Tesla Safety Monitor — водитель, который наблюдает за работой автопилота и готов вмешаться в случае необходимости. Это не совсем то, что обещали футуристы, но шаг в этом направлении сделан.

Пока что сервис работает только в определенных районах южно-центральной части Остина, которые компания тщательно нанесла на карту. Время работы: с 6 утра до полуночи. Аэропорт, шоссе, сложные перекрестки и плохую погоду сервис пока игнорирует. Для дополнительной безопасности иногда за автомобилем едет «преследователь» — отдельная машина с удаленным оператором. Сейчас флот состоит примерно из 10 электромобилей Model Y со специальной маркировкой Robotaxi.

Внутри авто во время поездки пассажиры могут менять температуру, управлять музыкой, видеть интерфейс поездки, запускать маршрут. Управление осуществляется через сенсорный экран сзади или со своего смартфона. Некоторые функции управления на переднем экране доступны только работникам Tesla, пассажирам — только базовые: остановка, вызов поддержки, аварийная остановка. Tesla уверяет, что микрофоны и камеры в салоне по умолчанию выключены — их можно активировать вручную только для связи с поддержкой.

Цена поездки — символические $4,20. Это не только приятно для кошелька, но и небольшая шутка Илона Маска, который давно играет с этой цифрой в интернете.

Во-первых, «420» (four-twenty) — это сленговый термин, используемый в контексте употребления каннабиса, особенно в 4:20 дня или 20 апреля (4/20 в формате даты США), что стало неофициальным «днем марихуаны». Мы хорошо помним, как Илон Маск закурил сигарету с марихуаной во время подкаста Joe Rogan Experience, а затем разрешил рекламировать каннабис в Twitter.

Во-вторых, это отсылка к исторической шутке Маска. В 2018 году он написал в Twitter, что собирается выкупить Tesla с биржи по $420 за акцию, что вызвало скандал, расследование SEC и штраф.

