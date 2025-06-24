Tesla запустила Robotaxi — первые отзывы, фейковая автономность и проблемы

После долгих лет обещаний и намеков Tesla наконец запустила свой сервис беспилотного такси. Правда, сделала это осторожно и с присущей ей театральностью — с мемной ценой поездки $4,20 и с человеком «для подстраховки» на переднем сиденье.

Tesla Robotaxi: как это работает

Тестовый запуск Tesla Robotaxi начался в городе Остин (штат Техас). Пока речь идет не о массовом запуске, а об ограниченной программе для «избранных» участников Early Access. В основном к тестированию допустили популярных блогеров, которые положительно освещают деятельность Tesla. Они могут вызвать беспилотное такси через отдельный раздел в приложении Tesla, указать маршрут и отправиться в путь на электромобиле Model Y.

Но без человека за рулем пока не обошлось. На переднем сиденье сидит так называемый Tesla Safety Monitor — водитель, который наблюдает за работой автопилота и готов вмешаться в случае необходимости. Это не совсем то, что обещали футуристы, но шаг в этом направлении сделан.

Пока что сервис работает только в определенных районах южно-центральной части Остина, которые компания тщательно нанесла на карту. Время работы: с 6 утра до полуночи. Аэропорт, шоссе, сложные перекрестки и плохую погоду сервис пока игнорирует. Для дополнительной безопасности иногда за автомобилем едет «преследователь» — отдельная машина с удаленным оператором. Сейчас флот состоит примерно из 10 электромобилей Model Y со специальной маркировкой Robotaxi.

Внутри авто во время поездки пассажиры могут менять температуру, управлять музыкой, видеть интерфейс поездки, запускать маршрут. Управление осуществляется через сенсорный экран сзади или со своего смартфона. Некоторые функции управления на переднем экране доступны только работникам Tesla, пассажирам — только базовые: остановка, вызов поддержки, аварийная остановка. Tesla уверяет, что микрофоны и камеры в салоне по умолчанию выключены — их можно активировать вручную только для связи с поддержкой.

Цена поездки

Цена поездки — символические $4,20. Это не только приятно для кошелька, но и небольшая шутка Илона Маска, который давно играет с этой цифрой в интернете.

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Во-первых, «420» (four-twenty) — это сленговый термин, используемый в контексте употребления каннабиса, особенно в 4:20 дня или 20 апреля (4/20 в формате даты США), что стало неофициальным «днем марихуаны». Мы хорошо помним, как Илон Маск закурил сигарету с марихуаной во время подкаста Joe Rogan Experience, а затем разрешил рекламировать каннабис в Twitter.

Во-вторых, это отсылка к исторической шутке Маска. В 2018 году он написал в Twitter, что собирается выкупить Tesla с биржи по $420 за акцию, что вызвало скандал, расследование SEC и штраф.

The @Tesla_AI robotaxi launch begins in Austin this afternoon with customers paying a $4.20 flat fee! — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2025

И вот — снова упоминание о $4,20.

Отзывы о Tesla Robotaxi

В первые часы запуск Tesla Robotaxi был несколько вялым. Приложение с необходимыми функциями получили не все, некоторые ждали доступа часами. Один из блогеров пошутил, что успел увидеть 30 Waymo — роботакси конкурента — пока не мог вызвать Tesla.

Первые отзывы о работе Tesla Robotaxi довольно положительные. А как могло быть иначе, если к тестированию пригласили в основном позитивно настроенных блогеров?

Tesla RoboTaxi First Public Ride Livestream https://t.co/2KIm1TiieI — Bearded Tesla (@BeardedTesla) June 22, 2025

По отзывам, поездки проходили спокойно. Авто справлялось с поворотами, «лежачими полицейскими», пешеходами и т.д. Все описывали поездку как «гладкую», «привычную», «нормальную». Хотя беспристрастность таких отзывов может вызвать вопросы.

Лишь один из тестеров признался, что таки заставил авто «запутаться», и даже понадобилась помощь удаленного оператора, но отказался назвать ситуацию сбоем системы.

Что дальше?

Пока Tesla Robotaxi работает в пределах тщательно спланированной зоны с постоянным человеческим контролем. Но дальше — интереснее.

Стоит отметить, что запуск сервиса Tesla Robotaxi состоялся как раз накануне вступления в силу нового закона штата Техас, который будет регулировать использование автономных транспортных средств. После обращения местных законодателей с просьбой отложить запуск, губернатор Грег Эбботт все же подписал новые правила, которые заработают с 1 сентября.

Согласно этому закону, все операторы автономных авто должны будут получить специальное разрешение от Департамента транспорта штата. Разрешение могут отозвать, если авто будут создавать угрозу для общественной безопасности. Также компании обязаны предоставить подробные планы взаимодействия с полицией и спасателями в случае ДТП, соблюдать правила дорожного движения, иметь регистрацию, страховку, «черный ящик» для фиксации данных и механизм аварийной остановки.

Пока что наличие человека в салоне позволяет Tesla формально не считаться полностью автономным сервисом. Но если компания хочет развернуть сеть Robotaxi на полную, придется серьезно адаптироваться к новому регулированию.

В дальнейшем Маск хочет вывести Robotaxi на дороги Калифорнии, а там гораздо более строгие правила, чем в Техасе. Нужны разрешения, отчеты, техническое соответствие, аварийные протоколы и соблюдение всех дорожных законов.

Пока Tesla только начала свой путь к автономным перевозкам. Есть тестовый запуск, ограниченный круг пользователей, осторожность, мемные цены и много вопросов. Но старт есть. Однако настоящее испытание еще впереди — когда электрокары поедут самостоятельно в плотном городском трафике, а каждый поворот, торможение или пробка будет попадать под микроскоп госрегуляторов.

Источник: The Verge, arenaev