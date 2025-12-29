Сколько на самом деле Tesla Robotaxi — исследование выявило, что громкий запуск оказался "пшиком"

Несмотря на громкие заявления Илона Маска о том, что уже в следующем году миллионы беспилотных Tesla Robotaxi заполонят дороги США, реальное состояние сервиса выглядит значительно скромнее. Сейчас даже небольшой район города стал бы серьезным вызовом для действующего автопарка Robotaxi.

Tesla не раскрывает, сколько именно беспилотных такси работает сейчас. Однако студент инженерного факультета Техасского университета A&M Итан Маккенна рассказал Electrek, что он создал онлайн-трекер для отслеживания работы сервиса Robotaxi в Остине, штат Техас. Для этого он осуществил реверс-инжиниринг приложения Tesla для заказа поездок.

Согласно данным трекера, в сети Robotaxi сейчас задействованы всего 32 разные Tesla Model Y. И даже это число вводит в заблуждение: большинство автомобилей не работают одновременно. Анализ показывает, что в любой момент времени поездки выполняют менее десяти Robotaxi.

В совокупности эти данные выглядят как мучительная проверка реальностью для масштабных обещаний Маска по сверхбыстрому развертыванию сервиса.

«Это мои предположения, но это лучшая оценка на основе той ограниченной информации, которую мы имеем и можем собрать», — сказал Маккенна в комментарии Electrek. — «Один человек, с которым я общался, осматривал автопарк и записывал видео; он считает, что одновременно на маршруте находится от 1 до 5 машин».

Эти предположения подтверждают и его собственные наблюдения. Он несколько раз пользовался сервисом и получал одно и то же транспортное средство.

«Очень нерегулярные изменения времени ожидания и мой опыт, когда во время пользования сервисом мне постоянно попадается один и тот же автомобиль, только подтверждают это», — добавил он.

Данные Маккенны совпадают с приблизительными оценками фанатов Tesla. По их словам, сервис стартовал в конце июня примерно с дюжиной автомобилей. В таком случае утверждение Маска о том, что автопарк «удвоился», формально соответствует действительности.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

При сборе информации Маккенна выяснил, что API приложения Robotaxi позволяет получать предварительные оценки времени прибытия автомобиля еще до бронирования поездки.

«У меня есть сервер, который каждые 5 минут обращается к Tesla примерно в 10 точках в каждой зоне обслуживания, получает время ожидания и сохраняет его», — объяснил он. — «Если время ожидания доступно, я считаю машину доступной. Если же появляется сообщение «высокий спрос на сервис» или любая другая ошибка, я обозначаю ее как недоступную».

Трекер опрашивает 11 различных локаций в черте города. Карта, созданная на основе этих данных, показывает, что в большинстве районов Robotaxi недоступны. Это дает основания полагать, что сообщение о «высоком спросе» на самом деле скрывает почти полное отсутствие свободных автомобилей.

Маск сделал Robotaxi ключевым элементом будущего Tesla в рамках более широкого курса на ИИ, робототехнику и автоматизацию. Для поддержки этой стратегии он озвучил ряд громких заявлений, которые пока не нашли подтверждения. В частности, он обещал, что «в течение нескольких месяцев» после запуска в Остине будут курсировать более тысячи Robotaxi, а в 2026 году на дороги выедут более миллиона автономных Tesla после распространения программного обеспечения Robotaxi среди владельцев авто. В июле Маск также заявлял, что до конца года сервис охватит «половину населения США». Илон Маск также обещал «самую эпичную демонстрацию» до конца года и намекал на летающие автомобили. Но не сложилось, как обещалось.

Фактическая работа сервиса свидетельствует о том, что до массового использования ему еще далеко. Автомобили до сих пор требуют присутствия человека-контролера безопасности в салоне, который уже неоднократно вмешивался в управление (а иногда просто спит во время поездки). Robotaxi фиксировали за нарушениями правил дорожного движения и участием в нескольких авариях, детали которых Tesla тщательно скрывает. В то же время Маск недавно сообщил, что компания тестирует режим полностью беспилотных поездок без какого-либо надзора человека в автомобиле.

Источник: futurism