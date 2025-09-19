Tesla пыталась скрыть три аварии Robotaxi

Tesla пытается скрыть подробности трех аварий, в которые попали автомобили ее сервиса Robotaxi в Остине, штат Техас, хотя он работает всего два месяца и имеет небольшой автопарк.

Согласно приказу Standing General Order 2021-01 (SGO), автопроизводители обязаны сообщать Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) о любых авариях, касающихся их систем автономного управления или расширенных систем помощи водителю, в течение пяти дней с момента, когда им стало об этом известно.

Ранее появлялась информация, что Tesla существенно опережает конкурентов по количеству аварий с системами помощи водителю уровня 2, имея тысячи зафиксированных случаев. В то же время компания ни разу не отчитывалась об авариях с «автоматизированной системой управления», поскольку до сих пор она не имела решений, которые соответствовали бы уровням 3-5 по классификации SAE. Ее пакет программного обеспечения Full Self-Driving не входил в эту категорию.

Ситуация изменилась после ограниченного запуска сервиса Robotaxi в Остине. Именно в рамках этого проекта Tesla впервые сообщила о трех авариях с участием «автоматизированной системы управления».

Все инциденты произошли в июле, во время первого месяца работы сервиса. В одной из аварий пострадал человек, но Tesla квалифицировала травму как «незначительную» и не требующую госпитализации. Ни один из случаев не расследуется властями на основе тех данных, которые компания предоставила.

По оценкам, по состоянию на июль Tesla имела в Остине около 12 автомобилей Model Y в составе флота Robotaxi. Сервис был доступен лишь ограниченному кругу пользователей — в основном инфлюенсерам и акционерам Tesla, которые заинтересованы в положительном освещении деятельности компании.

Как и в ситуации с отчетами по системам помощи водителю, Tesla скрывает большинство деталей. Если конкуренты вроде Waymo публикуют развернутую информацию с описанием инцидентов, то Tesla полностью редактирует текстовые части отчетов, которые подаются в NHTSA. Из-за этого невозможно понять контекст событий и оценить уровень ответственности самой системы автономного управления.

Стоит отметить, что, в отличие от Waymo, в Tesla Robotaxi до сих пор используется «контролера безопасности», который сидит на переднем сиденье и держит руку на аварийном выключателе, готовый в любой момент остановить авто. Несмотря на это, аварии все равно происходят.

Генеральный директор Илон Маск заявлял, что Tesla планирует убрать «контролера безопасности» до конца года и выполнить обещание о «полном самоуправлении» для клиентов. Однако он ни разу не предоставил данных, которые бы доказывали, что система достаточно надежна для этого.

Отдельно NHTSA ведет расследование относительно того, что Tesla могла неправильно отчитываться об авариях в своих данных.

Источник: electrek