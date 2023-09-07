Tesla ─ «самый жуткий» автопроизводитель по версии Mozilla. Все 25 брендов не прошли базовые тесты на конфиденциальность данных

Некоммерческая организация Mozilla Foundation назвала автомобили «худшей категорией продуктов» с точки зрения конфиденциальности данных. Ее подразделение Privacy Not Included Research анализирует все: от устройств умного дома до приложений для здоровья и хорошего самочувствия. Но из 25 автомобильных брендов, которые изучила исследовательская группа, ни один не прошел проверку, а ведущие бренды, такие как Tesla, Nissan и Hyundai, оказались на вершине списка худших из худших.

Худший результат Tesla обусловлен ненадежной работой искусственного интеллекта. Функция автопилота на базе ИИ стала причиной нескольких смертей и сотен аварий. Решение Tesla стало вторым продуктом, проверенным Mozilla, который не прошел все проведенные тесты конфиденциальности. В то же время Nissan и Kia «отличились» тем, что могут собирать информацию о сексуальной активности и сексуальной жизни пользователей. В то же время Hyundai обещает выполнить «законные запросы, как формальные, так и неофициальные», чтобы поделиться информацией с правительством и правоохранительными органами.

Renault, Dacia и BMW оказались наилучшими брендами. Исследователи не смогли подтвердить, шифрует ли Renault (владеет Dacia) собираемые данные, и это не выходит далеко за рамки требований закона о конфиденциальности данных, но по сравнению с другими это не самое худшее. Причина, по которой BMW оказалась в списке выше других, также была незначительной. Дело в том, что этот автопроизводитель прямо не заявляет, что продает данные третьим лицам в рекламных целях, в то время как другие производители прямо заявляют об этом.

«Судя по нашему чтению политики конфиденциальности BMW, они могут этого не делать. Но мы также не уверены на 100%, что они этого не делают», — пишут исследователи.

В любом случае каждый автомобильный бренд собирает слишком много личных данных, и большинство из них передают или продают эту информацию третьим лицам. Исследователи потратили 600 часов на анализ политики конфиденциальности, изучение функций приложений и работу напрямую с самими автомобильными компаниями, чтобы определить рейтинг конфиденциальности. В результате исследователи пришли к выводу, что автомобили ─ это одна из наиболее запутанных категорий продуктов, которые они тестировали. А у обычных пользователей вряд ли есть время и опыт для чтения и анализа запутанных политик конфиденциальности для автомобилей, автомобильных приложений, автомобильных сервисов и др.

«К сожалению, у потребителей очень мало контроля. Вы можете отказаться от использования автомобильного приложения или попытаться не использовать подключенные сервисы, но это может означать, что ваш автомобиль не работает должным образом — или вообще не работает», ─ заявил Джен Калтрайдер, директор Privacy Not Included. «Потребители практически не имеют никакого контроля и возможностей в отношении конфиденциальности, кроме простой покупки более старой модели. Регулирующие органы и политики отстают на этом фронте».

Источник: Engadget