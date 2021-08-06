Tesla выплатила $1 млн бывшему работнику, который обвинял руководителя в расистских оскорблениях





Как сообщает Bloomberg Law, бывший сотрудник Tesla получил от автопроизводителя выплату в размере $1 млн. Это произошло после того, как арбитр обнаружил, что компания не препятствовала его руководителям, когда оскорбляли его по расовому признаку.

Темнокожий Мелвин Берри был нанят на завод Tesla в Аламеде, штат Калифорния, в 2015 году. Он рассказал, что начальник назвал его словом на букву N, а затем, когда Берри воспротивился этому, начальник заставил его работать дольше и выполнять более тяжелую работу. Tesla отвергала эти обвинения.

Однако арбитр Элейн Рашинг заявила в постановлении, что Tesla несет ответственность за преследования, описанные Берри. По её мнению, единоразового применения слова на букву N руководителем по отношению к подчинённому достаточно, чтобы понять, что это представляет собой серьёзное преследование.

Tesla утверждала, что не было письменных доказательств того, что Берри жаловался на руководителей, называющих его словом на букву N. Также отмечается, что он покинул компанию добровольно, как свидетельствует постановление арбитра.

Арбитражные разбирательства между работодателями и работниками обычно носят конфиденциальный характер. Но в данном случае адвокат Берри подал в суд стандартное ходатайство о приведении в исполнение постановления арбитра, в котором было раскрыто это решение. Адвокат Лоуренс Орган сообщил Bloomberg, что Берри не будет возбуждать дальнейших судебных исков, поскольку Tesla выплатила компенсацию.

Мелвин Берри – не первый рабочий, заявивший о расизме на заводе Tesla во Фримонте. В 2017 году бывший сборщик Маркус Вон подал в суд на Tesla, заявив, что компания не расследовала его письменную жалобу на то, что коллеги и руководители назвали его словом на букву N. Вон назвал завод во Фримонте «рассадником расистского поведения». В то же время в заявлении Tesla говорилось, что иск Вона был «рассадником дезинформации». В апреле судья округа Аламеда отклонил просьбу компании запретить Вону добиваться статуса группового иска.

Источник: The Verge