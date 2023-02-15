Тест Geekbench 6 имитирует работу современного ПО и использует большие потоки данных. Некоммерческие функции остаются бесплатными

Geekbench, популярный кроссплатформенный бенчмарк, получил большое обновление. По словам Primate Labs, новые тесты Geekbench 6 лучше отражают реальные рабочие нагрузки, с которыми может столкнуться пользователь.

В целом, по сравнению с Geekbench 5, выпущенным в 2019 году, новая версия программы использует для тестирования большее количество данных. Тестовые фото имеют большее разрешение и применяются в большем количестве. Карты и PDF-файлы тоже стали больше, также тестируемому устройству придется компилировать больше кода с помощью Clang. Данные получили некоторое качественное обновление: рабочие нагрузки HTML и PDF имеют более современный дизайн.

Появились новые тесты, предназначенные для имитации эффекта размытия фона в приложениях для видеоконференций, обнаружение объектов с помощью ИИ, как это делают программы для каталогизации фотографий, применения фильтров к фотографиям и многое другое. Обновлены существующие тесты навигации, трассировки лучей и обнаружения горизонта.

Компания заявляет, что результаты тестирования видеокарт в Geekbench 6 должны быть более сопоставимы между платформами и устройствами и что он будет лучше использовать преимущества графического оборудования в тестах, что является важным показателем, поскольку все больше реальных приложений используют машинное обучение. Тестирование многопоточной производительности процессора также было обновлено, чтобы лучше отражать работу процессоров с производительными и энергоэффективными ядрами – ARM-чипов Apple M1 и M2 и последних процессоров Intel.

Соответственно росту нагрузки увеличилось и время тестирования. Тест процессора Geekbench 5 на MacBook Pro M1 длится чуть менее 2 мин, тогда как тестирование в Geekbench 6 продолжается более 3 мин.

Primate Labs бесплатно предлагает функции программы для некоммерческого тестирования. За плату предлагаются возможности автоматизации тестирования, использование портативной версии программы, менеджмент результатов в автономном режиме. Geekbench 6 Pro стоит $79 в течение следующих двух недель, что на 20% ниже его обычной цены около $100.

Источник: The Verge