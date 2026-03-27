В Geekbench появились новые результаты бюджетного процессора Intel Wildcat Lake

Олександр Федоткін

В Geekbench з'явились нові результати бюджетного процесора Intel Wildcat Lake

Инсайдер @harukaze5719 нашел в Geekbench новые результаты бюджетного процессора Intel Wildcat Lake, который впоследствии должен заменить Twin Lake


Отмечается, что по результатам тестов Intel «Core 3 304» набрал 2472 балла в одноядерном тесте и 6708 баллов — в многоядерном. Это значительно превосходит результаты процессора предыдущего поколения N355 на базе Twin Lake.

N355 отсутствует среди списка процессоров в Geekbench, однако его результаты можно найти в одноядерном тесте и средний балл составляет около 1100-1200. Показатели производительности «Core 3 304» в одноядерном тесте соответствуют результатам AMD Ryzen AI 9 365 и Intel Core Ultra 7 255H, которые более энергоемкие

В Geekbench з'явились нові результати бюджетного процесора Intel Wildcat LakeВ Geekbench з'явились нові результати бюджетного процесора Intel Wildcat Lake

«Core 3 304» фактически не уступает мощностью десктопному Core i5-12600K, по крайней мере в Geekbench. Он где-то на 50% быстрее N355, который набирает около 4500 баллов в многоядерном режиме


«Core 3 304» имеет шестиядерную конфигурацию (2P + 4LPE), однако в Geekbench указывается 1P + 4LPE в двух кластерах, что свидетельствует о том, что одно из производительных ядер отключено. Дополнительное P-ядро и тепловые нагрузки изменят ситуацию с производительностью в конечном варианте

Процессоры Wildcat Lake ориентированы на бюджетные устройства, где ключевое значение имеет энергоэффективность, такие как Chromebook, мини-ПК, NAS и тому подобное. На протяжении многих лет Intel использовала для таких устройств платформу Alder Lake, поэтому за последние 2 поколения эти процессоры имели лишь E-ядра Gracemont

Ожидается, что Wildcat Lake первым получит P-ядра Cougar Cove в сочетании с энергоэффективными ядрами Darkmont для значительного повышения производительности. Естественно, что повышение производительности будет приводить к увеличению энергопотребления, поскольку, судя по всему, номинальная мощность Wildcat Lake составляет всего 15 Вт по сравнению с Alder Lake-N и Twin Lake, которые потребляли от 9 Вт до 15 Вт

Именно показатели TDP отличают процессоры Core Ultra 300 — Core 3 310 и Core 5 320, которые имеют аналогичные характеристики с Core Ultra 5 322 и Core Ultra 5 332. По результатам тестов Geekbench базовая частота «Core 3 304» была подтверждена на уровне 1,5 ГГц и 4,3 ГГц в режиме Boost. Это всего на 100 МГц ниже самой простой модели Core Ultra 5 в линейке Panther Lake. Ожидается, что Wildcat Lake будет иметь 2 ядра Xe3, то есть базовую поддержку интегрированной графики. 

Ранее мы писали, что Intel на CES 2026 раскрыла ключевые подробности о будущих процессорах Wildcat Lake. До ядра Linux было добавлено семь новых идентификаторов PCI ID, указывающие на будущие процессоры Intel.

Источник: Tom’s Hardware

