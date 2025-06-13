Tether нацелилась на золото, а SharpLink Gaming стала крупнейшим владельцем ETH

Tether Investments, аффилированная компания Tether Group, приобрела 31,9% акций Elemental Altus Royalties. Это ориентированная на золоте канадская компания по выплатам роялти. Таким образом, Tether усилит свои стабильные долгосрочные активы, такие как золото и биткоин.

10 июня Tether Investments частным образом купила 78 421 780 обыкновенных акций в La Mancha Investments, что составляет 31,9% выпущенных и непогашенных акций Elemental.

Tether Investments также заключила соглашение об опционе Alpha 1 с AlphaStream и ее дочерней компанией Alpha 1 SPV. Соглашение предоставляет Tether Investments опцион на приобретение дополнительных 34 444 580 обыкновенных акций Elemental, известных как акции Alpha 1, на определенных условиях. Опцион может быть реализован не ранее 29 октября 2025 года при условии согласия Elemental.

Тем временем американская компания SharpLink Gaming приобрела 176 270,69 ETH примерно за $463 млн и таким образом стала крупнейшим публичным владельцем. Приобретение завершено по средней цене $2626 долларов за ETH, включая комиссии. По количеству Эфира SharpLink Gaming теперь опережает только Ethereum Foundation.

SharpLink сообщила, что более 95% ее запасов Эфира активно вовлечены в стейкинг и ликвидный стейкинг, которые способствуют безопасности сети и генерируют прибыль.

Накануне SharpLink Gaming закрыла частное размещение на $ 425 млн под руководством Consensys Software Inc. и других инвесторов для запуска своей сокровищницы Ethereum. Это сделало SharpLink одной из первых компаний на Nasdaq, принявшей Ethereum в качестве своего основного казначейского резервного актива.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: Tether, SharpLink Gaming