Тренд на миллиарды: почему корпорации охватила биткоин-лихорадка?

Публичные компании активно скупают биткоин. И сейчас это буквально горячий тренд. Даже медиакомпания президента США Дональда Трампа Trump Media and Technology Group (TMTG) объявила о планах по покупке BTC на $2,5 млрд. И количество публичных компаний, который создают биткоин-копилки, только растет, поскольку самая популярная и самая первая в мире криптовалюта достигает исторических максимумов. Цифровое золото за последние три месяца подорожало на 15%, превзойдя рост индекса MSCI World на 3,6% и золота — на 13,3%. Да и в целом активы 294 криптофондов достигли рекордного максимума в мае: $7,05 млрд.

Компании запасаются биткоинами по разным причинам: некоторые держат его как защиту от инфляции или, чтобы продемонстрировать поддержку криптовалютной индустрии, которую активно поддерживает новое правительство США. Некоторые фирмы некоторые фирмы сделали использование долговых обязательств и продажи акций для покупки биткоинов своей основной бизнес-стратегией.

Стоит ли бежать и себе покупать BTC? Существенный рост курса акций компаний по причине приобретения биткоинов может казаться подтверждением правильно выбранной стратегии, но существует много рисков. Например, внезапное падение цены BTC может привести к массовым распродажам. А это, в свою очередь, каскадом влечет еще большее снижение цены и еще больше распродаж со стороны более мелких инвесторов.

С другой стороны, по данным аналитиков Ark Invest, к 2030 году биткоин будет стоить от $300 тыс. до $1,5 млн. Но мы рассказываем не об этом…

582 тысячи BTC

Именно столько биткоинов принадлежит Strategy (бывший MicroStrategy) Майкла Сейлора. Компания владеет 2.77% от общего количества монет, которое составляет 21 миллион. Таким образом, Strategy владеет наибольшим количеством биткоинов, чем все остальные компании вместе взятые. Стоимость активов на момент написания составляет более $63 млрд.

Strategy впервые начала покупать биткоин в 2020 году из резервных средств. Теперь ее бизнес по разработке и поддержке софта — это небольшая часть стратегии. Компания использует все: от продажи акций до выпуска долговых обязательств для того, чтобы пополнять биткоин-резерв несмотря на цену BTC.

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Полет на 3000%

Именно на столько выросла цена акций Strategy за последние пять лет, по сравнению с примерно 1000% ростом биткоина и 1500% акций фондового любимца Nvidia.

Не последнюю роль в успехе компании играет личность основателя и главы Майкла Сейлора, который посещал Трампа в Мар-а-Лаго и Белом доме, и известен своими эпатажными высказываниями вроде о хранение криптовалют в банках или уничтожение собственных биткоинов на $1,5 млрд.

61 компания владеет 674 000 биткоинов

Джеффри Кендрик из Standard Chartered предупредил о потенциальных рисках, связанных с тем, что публичные компании, которые не специализируются на криптовалютах, держат биткоин в сокровищницах.

Если цена биткоина упадет ниже $90 тыс., эти компании могут быть вынуждены ликвидировать свои активы, что может иметь значительные последствия для рынка. А если цена упадет на 22% ниже их средней цены покупки они, скорее всего, будут вынуждены продать запасы.

Это предупреждение прозвучало на фоне того, что 61 публичная компания вместе владеет 673 897 биткоинами, что составляет 3,2% от общего предложения биткоинов в обращении.

Беспокойство вызывает то, что текущее давление на покупателей со стороны этих сокровищниц может измениться на противоположное, если цена биткоина упадет, что приведет к потенциальной коррекции рынка.

Криптокопилки в тренде

Акции SharpLink Gaming, фирмы по продвижению азартных игр, выросли на 400% после того, как она объявила о планах купить Ethereum (ETH) на $425 млн.

Акции криптофирмы Upexi также подросли на 300% после объявления о покупке Solana (SOL) на $100 млн.

Акции GameStop взлетели на 20% после слухов об инвестировании в криптовалюту. Правда, ценные бумаги упали на 10% после приобретения биткоинов на $500 млн.

Вновь созданная криптокомпания Nakamoto поглотила KindlyMD привлекла $710 млн на пополнение биткоин-копилки.

Metaplanet, которая занимает восьмое место в глобальном рейтинге публичных компаний с крупнейшими биткоин-копилками, выпустить 555 млн акций с переменной страйк-ценой. Компания рассчитывает получить $5,4 млрд для покупки дополнительных BTC. Это крупнейший выпуск прав на покупку акций в истории японского фондового рынка и первый случай выпуска варрантов Это финансовые инструменты, которые дают право купить акции по цене, которая может меняться (например, в привязке к рыночной). с переменной ценой выше рыночной.

Microsoft также рассматривала опцию покупки биткоинано отказалась от этой идеи.

Напомним, что по данным компании по управлению криптовалютными индексными фондами Bitwise, вливания средств в Bitcoin могут достичь $120 млрд к концу 2025 годаи еще дополнительно $300 млрд в 2026 году.